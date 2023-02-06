В Москве мужчина едва не похитил тело Ленина из мавзолея

Мужчину оперативно задержали полицейские. У него обнаружили психиатрическое расстройство на фоне опьянения.

В Москве мужчина хотел похитить тело Ленина из мавзолея / Википедия

В столице страны-агрессора Москве полицейские задержали мужчину, который хотел похитить из мавзолея тело лидера большевиков Владимира Ленина.

Как сообщают росСМИ, инцидент произошел в ночь на 6 февраля. 42-летний москвич пришел на Красную площадь и попытался открыть дверь мавзолея.

Однако полицейские сразу же обратили внимание на мужчину и оперативно его задержали.

Во время допроса злоумышленник признался, что хотел похитить тело Ленина.

Также российские СМИ сообщают, что у задержанного обнаружили психиатрическое расстройство на фоне опьянения.

Напомним, недавно историк и нардеп Владимир Вятрович объяснил, почему в РФ до сих пор "маринуют" Ленина и обожают Путина. По его словам, для россиян Ленин – это один из столпов советско-российской и имперской идентичности. Это человек, создавший Советский Союз, который оказался самой масштабной и влиятельной формой Российской империи за всю историю России. Историк подчеркнул, что россияне боятся прощаться с советским прошлым, потому что оно и сейчас вдохновляет россиян

"Любое осуждение преступлений коммунистического прошлого будет означать, что Россия станет меняться, и там начнет прорастать свобода. Это было в начале 90-х годов в РФ. Собственно, из-за сворачивания декоммунизации и переоценки истории началось нарастание авторитаризма, возвращение авторитаризма и приход к власти Путина и подготовка к агрессивным войнам против соседей", - пояснил эксперт.

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