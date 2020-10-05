В Нагорный Карабах отправили третью партию наемников из Сирии - СМИ

В Нагорный Карабах отправили наемников из Сирии / Reuters

В тяжелой войне за Нагорный Карабах погибли 93 сирийских наемника, тела 53 из них в воскресенье, 4 октября, доставили обратно в Сирию.

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram со ссылкой на источник.

"В Сирию накануне в воскресенье доставлены тела 53 наемников… Таким образом, общее количество убитых сирийских наемников составляет 93 человека", - сказано в сообщении.

Кроме того, источник агентства сообщил, что третья партия из 430 наемников из Сирии отправилась в Карабах.

Участие наемников в войне за Карабах – о чем сообщалось ранее:

4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что требует от Франции извинений за слова Эммануэля Макрона о якобы переброске сирийских боевиков в Баку для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе.

3 октября госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о переброске в Нагорный Карабах через территорию Турции боевиков-исламистов из района сирийской провинции Алеппо. По его словам, нужно о боевиках спросить у президента Турции.

2 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в нападении на Нагорный Карабах 27 сентября. Согласно позиции Еревана, военное руководство Турции и переброшенные Анкарой наемники из Сирии принимают участие в азербайджано-армянском конфликте в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

30 сентября в МИД России заявили, что в зону нагорно-карабахского конфликта перебрасывают незаконные вооруженные формирования из Сирии и Ливии. В связи с этим Москва призывает заинтересованные государства принять меры по недопущению участия иностранных наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона.

28 сентября члены российских частных военных компаний (ЧВК) выразили готовность отправиться в Нагорный Карабах воевать на стороне Армении.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.