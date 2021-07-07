В Норвегии блогеров обяжут уведомлять о фото с ретушью

Запретят вылаживать в Сеть отфотошопленные снимки без уведомления об этом / Facebook

В Норвегии анонсировали новые правила для блогеров. Звезд соцсетей обяжут уведомлять об "отфотошопленных" снимках.

Такие изменения вступят в силу в рамках закона о маркетинге. В результате, блогеры и рекламодатели страны не будут иметь права обманывать своих подписчиков идеальной фигурой. Подпись-уведомление о том, что фото отредактировано, будет обязательством.

Как пишет ВВС, речь идет только о кадрах, за которые возможно финансовое вознаграждние, то есть, рекламные посты.

К такому решению власти Норвегии пришли из-за того, что пользователи все больше страдают от стресса и низкой самооценки, после того, как видят в Сети нереалистичные стандарты красоты.

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В частности, британские ученые провели иссследование, котоое показало, что большинство молодых людей в возрасте до 18 лет берут пример увиденного в Интернете изображения идеального тела и со всех сил пытаются ему следовать. Часто такие ситуации становятся трагедией среди подростков, которых постигает анорексия.

Ибо только пять процентов респондентов, как показало исследование, не принимает близко к сердцу идеальные стандарты.

Читайте также"Однажды я стану мэром": блогер вызвал Кличко на баттл и получил ответ в стихахНапомним, харьковскую блогершу Екатерину Якименко, известную в Сети как Тигра, полиция разыскивала как пропавшую без вести. Однако позже правоохранители задержали "пропавшую" по подозрению в ложном сообщении о совершении преступления.

О введение копов в обман рассказал харьковский блогер Евгений Зуб. По его словам, землячка инсценировала собственное похищение, будучи в сговоре со своим другом-киевлянином. Так она пыталась получить от своего спонсора из РФ выкуп в размере пяти биткоинов, то есть 4 636 215 гривен. Блогер отметил, что до этого россиянин подарил Екатерине Bentley Bentayga.