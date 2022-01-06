В охваченном протестами Казахстане застряли украинцы – они не смогли вылететь

В Казахстане застряли украинцы – они не смогли вылететь из Алматы / Фото Reuters

Группа украинцев не смогла вылететь из города Алматы в Киев из-за приостановки работы аэропорта.

Рейс, которым украинцы должны были покинуть Казахстан должен был вылететь накануне вечером, 5 января. Об этом рассказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook.

Он отметил, что ситуация с эвакуацией украинцев осложняется из-за введения чрезвычайного положения в Казахстане, нестабильной работы мобильной связи и интернета.

"Частично ограничено движение регионального пассажирского транспорта, существенно задерживаются или отменяются международные авиарейсы. Вчера вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из – за приостановки работы аэропорта", – сказал Николенко.

По его словам, дипломаты помогли гражданам Украины найти места для ночлега. Сейчас посольство находится на связи с администрацией аэропорта и авиакомпанией и выясняет возможность осуществления этого авиарейса.

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В то же время в МИД Украины отмечают, что аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме. Поэтому сегодня из столицы Казахстана планируется рейс в Киев.

Международные авиакомпании массово отменяют рейсы в Казахстан из-за протестов, пишет Reuters. Тем временем в Казахстане уже прекратили работу три аэропорта – вылететь нельзя из Алматы, Актау и Актобе.

Протестующие захватили аэропорт в Алматы

Ранее сообщалось, что 5 января протестующие захватили аэропорт в бывшей столице Казахстана Алматы. В связи с этим авиакомпания Air Astana, у которой были запланированы рейсы из Киева в Алматы, перенесла время вылетов.

В здании аэропорта после захвата находились около 45 протестующих. Военные покинули аэропорт, сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров.

Для освобождения аэропорта в Алматы провели антитеррористическую операцию. Во время проведения спецоперации в захваченном аэропорту погибли двое военных Вооруженных сил Казахстана. Есть ли жертвы со стороны протестующих, пока неизвестно.

Что делать украинцам, застрявшим в Казахстане

В Министерстве иностранных дел Украины объяснили, что украинцы, которые остались в Казахстане, должны зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ".

Также украинским гражданам посоветовали постоянно отслеживать актуальную информацию о ситуации в стране, быть бдительными и осторожными, следить за указаниями и распоряжениями представителей местной власти и правоохранителей. Если они куда-то выходят из дома, нужно брать с собой документы, удостоверяющие личность.

"В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского помощи, следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Казахстан (тел.: +7 705 755 66 10 электронная почта: [email protected], [email protected]) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57 электронная почта: [email protected]",- отметили на сайте МИД.

Протесты в Казахстане-что происходит

Массовые протесты в Казахстане изначально митингующие требовали лишь снизить цену на газ, однако за несколько дней протестов требования значительно расширились. Митингующие начали требовать, в частности, чтобы действующее правительство ушло в отставку, чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, а также чтобы строились новые фабрики и заводы и уменьшался уровень безработицы.

Некоторые требования митингующих уже были выполнены. Так, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Однако 5 января стало известно о новых требованиях протестующих, кроме уже ранее озвученных. Среди них:

изменение режима в стране и проведение народных выборов в каждой области и городе;

возвращение Конституции 1993 года;

отказ от преследования общественных активистов;

приход к власти человека вне системы.

4 января 2022 года в одном из крупнейших городов Казахстана Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими. На улицы страны вышли сотни людей, которые возмущены коррупцией во власти и повышением цен на газ.

Из-за массовых акций протеста президент Казахстана 4 января ввел чрезвычайное положение в Алматы с 23:00 до 07:00, он продлится с 5 по 19 января. Также режим ЧС ввели в Мангистауской и Алматинской областях.

5 января режим ЧС был введен по всей стране. Несколько дней в Казахстане продолжаются столкновения между протестующими и правоохранителями. В Алматы вечером 6 января началась "зачистка" протестующих. В частности, в центре Алматы военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо участников акции протеста.

Уже были сообщении о первых смертях среди митингующих и правоохранителей. По данным Минздрава Казахстана, во время массовых протестов пострадало более одной тысячи человек. В частности, 400 человек госпитализированы, 62-в реанимации.

Россия уже начала переброска военных в Казахстан в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Также своих военных в страну перебрасывает Беларусь, Армения, Таджикистан и Киргизия.

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