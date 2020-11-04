УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Пенсильвании побеждает Байден: Джулиани отправился спасать ситуацию

4 ноября 2020, 21:34

Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, где его всё больше обходит Байден.

Рудольф Джулиани
Рудольф Джулиани отправился в Пенсильванию / Reuters

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что направляется в Филадельфию (крупнейший город Пенсильвании - одного из штатов, где исход избирательное гонки еще не ясен, но набирает позиции Байден) после "массовых нарушений" на выборах.

Трамп заявляет, что одерживает "большую победу" в Пенсильвании, вопреки заявлениям местных властей, сообщает РИА Новости в Telegram.

Кроме того, штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, где его всё больше обходит Байден.

Отметим, в Америке сейчас идет подсчет голосов по итогам президентских выборов, которые состоялись 3 ноября. Согласно последним данным, выигрывает Джо Байден – в его активе 238 голосов выборщиков, у Трампа – 214.

Президентские выборы в США – о чем сообщалось ранее:

  • Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден оторвался от своего визави – "республиканца" и действующего президента Дональда Трампа – в Висконсине и Мичигане. Лидирует "демократ" и в Неваде.
  • У Байдена отреагировали на намерения Трампа добиться победы на выборах через суд. Команда юристов Демократической партии готова развернуть правовую кампанию по противостоянию Дональду Трампу в том случае, если он решится обратиться в Верховный суд с целью остановки подсчета голосов избирателей.
  • Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах и добавил, что он может обратиться в Верховный суд США с целью остановки подсчета бюллетеней, которые принимаются избирательными комиссиями по почте.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.

Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.

По состоянию на 2017 год было 164 случаев "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

Дональд Трамп Джозеф Байден выборы в США президентские выборы в США Руди Джулиани
Сейчас вы просматриваете новость «В Пенсильвании побеждает Байден: Джулиани отправился спасать ситуацию». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:03
Навальный рассказал о кошмаре Кремля
21:57
Готов к массовым убийствам: обезумевший психопат Лукашенко стал обузой для Путина – эксперт Видео
21:51
Гороскоп на 5 ноября для всех: день гульни и тревожное предвидение Видео
21:34
В Пенсильвании побеждает Байден: Джулиани отправился спасать ситуацию Видео
21:07
Битва за Белый дом: Байдену покорился еще один штат США Видео
Реклама
20:58
Байден набрал рекордное количество голосов в истории США – Трамп принял меры Видео
20:42
"Десятка есть": в СНБО шокировали реальной статистикой по коронавирусу Видео
20:31
Ляшко анонсировал изменения в "красной" зоне карантина в Украине Видео
20:26
Участница Супер Топ-модели стала бабушкой Видео
19:57
Зеленский нашел "теплое" место уволенному из Укроборонпрома Абромавичусу Видео
19:53
Лукашенко и Путин обсудили по телефону Украину Видео
19:46
Как приготовить самые вкусные маринованные баклажаны – рецепт от звезды Видео
19:40
Стартовала масштабная распродажа игр для PS4 в честь скорого выхода PS5
19:37
К чему снятся крысы: толкование сновидения Видео
19:28
Защита по делу о смертельном рейсе МН-17 хочет допросить Авакова и Геращенко Видео
19:26
Зеленский сделал "обрезание" ОП и затеял большие изменения на Банковой
19:20
Врач рассказал, как пройдет вторая волна​ COVID-19 в Украине Видео
19:11
Как пить джин: 5 советов от профессионального джинновера Видео
19:09
Солист группы Друга ріка рассказал о потере ребенка Видео
18:43
Астролог предупредил об "эпидемии разрывов": назван период Видео
Реклама
18:30
"Двойные" зимние каникулы: в МОН заявили о фейке Видео
18:29
Из-за опасной мутации коронавируса уничтожат все норковые фермы в Дании Видео
18:26
Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон: дата выхода, тизер и как смотреть Видео
18:18
Министр назвал главную причину загаженности киевского воздуха Видео
18:10
"А где Ведьмак?": авторитетное игровое издание назвало лучшие игры уходящего поколения
18:10
Армия Азербайджана отвоевала новые территории в Нагорном Карабахе Видео
18:00
Выборы в США: Байдену по ошибке посчитали 100 тысяч лишних голосов​ Видео
17:55
"Мы нас*али в пиццу, жри, урод": украинская пиццерия влипла в громкий скандал
17:53
Трамп назвал странным подсчет голосов в штатах демократов Видео
17:44
Клизма дымом и моча на вес золота: 5 жутких врачебных методов из прошлого Видео
17:40
Мы это любим: модные тренды, которые всегда будут горячими
17:22
Maruv снялась в клипе к русскому сериалу Перевал Дятлова Видео
17:20
В пяти городах Киевской области ограничили посещение школ Видео
17:09
Вопрос искусственной задолженности поставщиков газа перед "Нафтогазом" нужно срочно решить - Ассоциация
17:03
Опубликован рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Андроиде
17:00
Байден и Трамп бьются за президентство в Мичигане и Висконсине Видео
16:59
В штабе ООС назвали четыре новые точки разведения сил на Донбассе Видео
16:46
Между участницами Супер топ-модели вспыхнули чувства Фото
16:35
Евросоюз "ударил" по Лукашенко персональными санкциями Видео
16:35
КС вынес "приговор" земельной реформе: опубликован документ Видео
Реклама
16:19
Эксперт рассказал об успехе Трампа и провале Байдена на выборах в США Видео
16:18
Начались съемки 3 сезона сериала Чудотворцы
16:15
Финальная схватка Трампа и Байдена: что ждет США и Украину
16:07
Возможны четыре сценария ничьи между Трампом и Байденом - Bloomberg Видео
16:02
В Украину ворвался мощный антициклон​: где похолодает и пойдут дожди Видео
16:01
Врач предупредила о новом симптоме коронавируса
15:57
Шмыгаль оценил вероятность тотального локдауна и предупредил о "жестких мерах" Видео
15:56
Легкая запеканка из кабачков – рецепт с минимумом ингредиентов Видео
15:49
Как почистить золото дома: быстрые лайфхаки Видео
15:29
В Офисе Зеленского назвали причину увольнения Трофимова
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять