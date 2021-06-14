В Петербурге русская полиция отобрала флаг Украины у фаната

флаг Украины / УНИАН

У украинского болельщика в Санкт-Петербурге в фан-зоне полиция отобрала флаг Украины во время просмотра матча между сборными Украины и Нидерландов на Евро-2020. Об этом мужчина рассказал в комментарии порталу Championat.

"Когда зашли на территорию фан-зоны, одного парня с украинским флагом отвели в сторону, а вернулся он уже без него. Мы узнали у него, что случилось. Он рассказал, что полицейские попросили убрать, чтобы пьяные русские, не дай бог, не докопались", – рассказал Арсений.

До того у мужчины проблемы с российскими правоохранителями из-за национальных символов. Поскольку в фан-зону он пришел в форме сборной Украины (правда, достоверно неизвестно ‒ в новой форме с контуром Украины и лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!", либо в форме предыдущего образца).

"Когда проходил осмотр в форме сборной Украины, полицейские устроили совещание, стоит ли вообще меня пускать", – подытожил Арсений.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинская сборная в своем первом матче группы C на чемпионате Европы по футболу-2020 уступила сборной Нидерландов.

В ответ на три гола противника украинцы ответили только двумя голами Ярмоленко и Яремчука.