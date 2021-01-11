В Подмосковье самосвал протаранил колонну военных, есть жертвы

Количество пострадавших после аварии на Новорижском шоссе выросло до 40 человек.
В российском Подмосковье самосвал протаранил колонну военных автобусов Минобороны РФ.
Кровавое ДТП произошло на Новорижском шоссе. В результате пострадали около 40 человек, четверо погибли. Сам водитель самосвала серьезно не пострадал.
По предварительной причине, водитель грузовика не справился с управлением. Как пишет телеграм-канал Life Shot, водитель самосвала — 26-летний Иван Г. — заявил сотрудникам ГИБДД, что "что-то протирал и отвлёкся от дороги". Мужчина задержан.
Читайте такжеОт Плюща до Корбана: самые известные трагедии с детьми украинских политиковПо данным телеграм-канала, 26-летний водитель 28 раз привлекался за нарушение ПДД, в том числе неоднократно за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика.
Военные автобусы перевозили 127 человек с учений назад в учебную часть №83466. В машинах находилось 123 срочника и четыре офицера (по одному в каждом автобусе).
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