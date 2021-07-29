В Польше автобус с детьми не разминулся с грузовиком: много пострадавших

В Польше автобус со школьниками попал в ДТП / Скриншот

В Лодзинском воеводстве в Польше автобус, перевозивший школьников, столкнулся с грузовиком. В результате инцидента пострадали 12 детей и водитель. К счастью, их травмы не слишком серьезные.

Отмечается, что автобус вез детей домой из летнего лагеря, однако водитель не справился с управлением и въехал в грузовик. Ударом разбило переднюю часть автобуса, а из-за аварии на несколько часов перекрыли автостраду, говорится в сюжете ТСН.

Легкие травмы – в основном ссадины, порезы и синяки – получили 13 человек: 11 несовершеннолетних, а также водитель и еще один взрослый. Детей в возрасте от 12 до 16 лет постепенно осматривают врачи скорой помощи и при необходимости доставляют в больницы.

Также известно, что на место происшествия прибыли 6 пожарных команд. В конце концов за школьниками приехал другой автобус, который отвез их в учебное заведение неподалеку.

Напомним, что 24 июля в Лодзинском воеводстве произошло другое жуткое ДТП: столкнулись Nissan и микроавтобус Volkswagen Transporter. Травмы получили 10 человек: 7 из них – украинцы.

Пострадавших геликопетром доставляли в медучреждения. К сожалению, 2 украинцам выжить не удалось.