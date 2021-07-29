УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Польше автобус с детьми не разминулся с грузовиком: много пострадавших

29 июля 2021, 11:58

Автобус вез детей домой из летнего лагеря, но врезался в грузовик. В результате инцидента пострадали 12 детей.

В Польше автобус со школьниками попал в ДТП / Скриншот

В Лодзинском воеводстве в Польше автобус, перевозивший школьников, столкнулся с грузовиком. В результате инцидента пострадали 12 детей и водитель. К счастью, их травмы не слишком серьезные.

Отмечается, что автобус вез детей домой из летнего лагеря, однако водитель не справился с управлением и въехал в грузовик. Ударом разбило переднюю часть автобуса, а из-за аварии на несколько часов перекрыли автостраду, говорится в сюжете ТСН.

Легкие травмы – в основном ссадины, порезы и синяки – получили 13 человек: 11 несовершеннолетних, а также водитель и еще один взрослый. Детей в возрасте от 12 до 16 лет постепенно осматривают врачи скорой помощи и при необходимости доставляют в больницы.

Также известно, что на место происшествия прибыли 6 пожарных команд. В конце концов за школьниками приехал другой автобус, который отвез их в учебное заведение неподалеку.

Напомним, что 24 июля в Лодзинском воеводстве произошло другое жуткое ДТП: столкнулись Nissan и микроавтобус Volkswagen Transporter. Травмы получили 10 человек: 7 из них – украинцы.

Пострадавших геликопетром доставляли в медучреждения. К сожалению, 2 украинцам выжить не удалось.

Польша
Сейчас вы просматриваете новость «В Польше автобус с детьми не разминулся с грузовиком: много пострадавших». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Астрологи назвали долгожителей среди знаков ЗодиакаАстрологи назвали долгожителей среди знаков Зодиака День рождения FOXTROT.UA: что подготовил интернет-магазин в честь праздникаДень рождения FOXTROT.UA: что подготовил интернет-магазин в честь праздника Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: флирт, романтика и любовные авантюрыЛюбовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: флирт, романтика и любовные авантюры От жары до резкого похолодания: в сентябре врежет "дубак", синоптик назвал датыОт жары до резкого похолодания: в сентябре врежет "дубак", синоптик назвал даты Приметы на 26 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 26 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Последние новости

12:39

День Ильи 2021: дата, традиции и запреты праздника

12:36

В Киеве и Одессе внезапно взорвались почтоматы "Новой почты"

12:33

Мы показали, что Украина может делать трансплантации, — Оксана Дмитриева

12:32

"Медовый, как рассвет": Настя Каменских показала упругий бюст в шикарном ракурсе

12:31

"Вам всем капец": в Киеве "шишка" из ГФС угодила в скандал с пьянкой за рулем Видео

Реклама
12:30

Минздрав объявил об "угрожающей тенденции" COVID-19 в Киеве, Харьковской и Луганской областях Видео

11:58

В Польше автобус с детьми не разминулся с грузовиком: много пострадавших Видео

11:48

Прогорит, но воодушевится: что сулит гороскоп на август 2021 Скорпиону

11:43

Кубраков об историческом событии Большой стройки: вантовый мост соединил Хортицу и левый берег Запорожья

11:36

"Welcome to Ukraine": в Борисполе пограничник сдал копам россиянина, предложившего ему взятку Видео

11:33

Отцепили 9 вагонов: на поезде Интерсити Киев – Херсон вспыхнул пожар

11:29

Жестокое убийство 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: все подробности

11:11

Анна Богдан неожиданно разразилась обвинениями в лицемерии Юли Зайки

10:43

"Исконно русский город": в Харькове разгорелся новый языковой скандал

10:33

"Шантажировали бы весь мир": Арахамия назвал отказ от ядерного оружия в Украине ошибкой Видео

10:29

Бил щенков о землю и вешал: что известно о 13-летнем подозреваемом в убийстве 6-летней Мирославы

10:26

Цена на газ в Европе бьет новые рекорды: Украина призвала ЕС нанести удар по Газпрому

09:54

На Харьковщине пропала 6-летняя девочка: ребенка нашли мертвым

09:36

Эффективность COVID-вакцины от Pfizer снижается до 84% через полгода – исследование Видео

09:15

Заготовка на осень: почему Зеленский массово увольняет силовиков

Реклама
09:08

Синоптик объявил штормовое предупреждение: почти всю Украину накроют грозы Видео

08:56

Поддержка оборонной мощи Украины и космос: Зеленский и Байден подпишут в США три документа Видео

08:21

Коронавирус в Украине ускорился: подскочило число больных и жертв за сутки

08:14

Пагубное влияние Путина и атака на Украину: в Сенате США поставили ультиматум Белому дому из-за СП-2 Видео

08:00

"Езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь": Шкиряк и Шевченко устроили скандал в прямом эфире Видео

07:45

Зеленский еще не закончил чистку силовиков мнение

07:12

Еще одна медаль Украины на Олимпиаде-2020: пловец Михаил Романчук выборол "бронзу" Видео

07:12

Гороскоп на август 2021 для Весов: что в этом месяце нельзя делать представителям знака

06:49

Миссия МВФ в сентябре приедет в Украину

06:49

Мифы о диете: 5 ложных представлений о питании Видео

06:30

Хомчака умножили на ноль: чего ждать после увольнения главнокомандующего ВСУ мнение

06:15

Анна Тринчер в сексуальном белье игриво подразнила поклонников голыми селфи

06:10

Осторожно, рак: в каких потребительских товарах содержатся химикаты, вызывающие смертельную болезнь Видео

06:02

Жесткий разговор и удар от Конгресса: Арахамия назвал сценарий Зеленского на встречу с Байденом Видео

05:52

Диета от прыщей: 3 продукта, которых следует избегать для чистой кожи Видео

05:28

Сценарий Путина по Донбассу и изоляция от Конгресса: эксперт объявил об ударе Байдена по Зеленскому Видео

05:10

Звезда Квартала топлес удивила стройным телом в элегантной фотосессии

05:02

В правительстве рассказали, сколько хотят снести хрущевок в Украине и куда расселят жителей Видео

04:22

Цены на продукты в Украине будут расти: что подорожает

03:57

Топ-3 полезностей для здоровья, наступающих после отказа от сахара

Реклама
03:12

Эксперт рассказала, чем опасен жир на животе и как от него избавиться

02:47

Гороскоп на 29 июля для всех знаков Зодиака: стресс, обострение заболеваний или приятная встреча Видео

02:25

Капитан Марвел обнажилась и засветила потрясающее тело в сауне

02:16

Названы три самых невезучих знака Зодиака Видео

01:39

"Плохая пародия на 95 квартал": эксперт оценил последствия назначения Арестовича главой СБУ

00:51

Ученые сделали новое открытие в лечении ожирения и диабета Видео

00:29

Симптомы сердечного приступа: пять необычных признаков на коже Видео

00:03

Украину накроет шквалами с градом и налетит ураган Видео

00:02

Приметы на 29 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

28 июля, среда
23:40

Украинских легкоатлетов за день до старта отстранили от Олимпиады-2020 Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять