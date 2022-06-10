В РФ кончается "пушечное мясо", новобранцев заманивают "контрактом в один конец"

Противнику все труднее пополнять подразделения, понесшие потери в результате ведения войны на территории Украины.
Противнику все труднее пополнять подразделения, понесшие потери из-за войны в Украине, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить ощутимые потери войскам противника и стойко держать оборону на всех направлениях. Противнику все труднее пополнять подразделения, понесшие потери в результате ведения войны на территории Украины", - сказано в сообщении в Facebook.
Отмечается, что проблему комплектования захватчики пытаются решить за счет обещаний благоприятных финансовых условий и введение краткосрочных контрактов на прохождение военной службы.
"Подобные контракты сами оккупанты называют "в один конец", - добавили в Генштабе.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают совершать обстрелы с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня,
Враг проводил наступательные штурмовые действия, понес потери и был вынужден отвести свои подразделения на восстановление.
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