В РФ с почестями отправили на войну в Украину жителя Дагестана, подозреваемого в педофилии

Константин Хугаев соврал, что на войне в Украине ликвидировали его сыновей-близнецов / Фото t.me/mash_gor

В Дагестане с почестями мобилизировали на войну 65-летнего Константина Хугаева - отца 28 детей, деда 24 внуков, который якобы добровольно вступил в казацкий взвод. На самом деле отпрысков у него в пять раз меньше, а на фронт сбежал от уголовного дела за педофилию.

Как пишет Telegram-канал Mash Gor, Хугаев соврал, что на войне в Украине ликвидировали его сыновей-близнецов. Поэтому отправиться на передовую - для него "дело чести". Пожать руку "отважному добровольцу" приезжал даже глава Дагестана.

Константина Хугаева с почестями отправили на войну в Украину / Фото t.me/mash_gor

"Детей оказалось пятеро, все живы и здравствуют. Жене Константин рассказал, что в молодости был боксёром и, уезжая на соревнования, оставлял по ребёнку в разных городах. Сам Хугаев находится под следствием за домогательства к несовершеннолетним. Родители двух мальчиков забрали заявления, в случае с третьим ребёнком не хватило доказательств вины. По делу идёт доследственная проверка — вероятно, она и подстегнула боевой дух Константина", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, украинские военные взяли в плен первую российскую женщину-военнослужащую. Рядовая Анна Бабицкая родом из Воронежа, была в штурмовой группе. Женщина сообщила, что пошла воевать после того, как в РФ была объявлена мобилизация.

"Когда мобилизация началась, сама пришла, чтобы мужа не забрали", - сказала россиянка.

Напомним, в РФ мобилизовали пожилого хирурга с проблемами со здоровьем. У 59-летнего мужчины рак кожи, проблемы со слухом и зрением. Но это не остановило военное руководство - россиянину все равно вручили повестку, забрали на учения и даже поставили командовать взводом.

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