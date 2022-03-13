В России назвали дату четвертого раунда переговоров

Песков назвал дату нового раунда переговоров / УНИАН

В России назвали новую дату переговоров представителей Украины и России. Это понедельник, 14 марта, сообщил Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Появились данные о том, что переговоры контактной группы идут прямо сейчас.

Однако пресс-секретарь Владимира Путина опроверг эту информацию и сообщил, что они назначены на понедельник.

"Российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник". - сказал Песков.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.