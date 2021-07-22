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В России назвали условие продолжения транзита газа через Украину

22 июля 2021, 18:28
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Если для поставок необходимо будет задействовать украинское направление, то Россия не будет возражать, заявили в МИД РФ.

Северный поток-2
Северный поток-2 и транзит газа через Украину / Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя договоренность США и Германии по Северному потоку-2, назвал условие, при котором после 2024 года транзит российского газа по территории Украины будет сохранен.

По его словам, если будет спрос, то будет и транзит.

"Это опять вопрос необходимости. По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители. Поскольку транзит — это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях. Будет спрос, будет и транзит", — сказал Грушко.

При этом чиновник российского МИД напомнил о стремлении Украины избавиться от зависимости от российского газа и использовать ГТС в реверсном направлении - с запада на восток.

Смотрите видео ТСН: о чем договорились Германия и США по СП-2

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Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

В начале июня в ходе встречи с делегацией США президент Владимир Зеленский призывал Америку и Евросоюз остановить реализацию проекта Северный поток-2. Запуск российского трубопровода, согласно официальной позиции Киева, несет угрозу национальной безопасности Украины.

Кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет предупреждал Россию о том, что если Москва будет использовать СП-2 как оружие против Украины, то Европа отключит российский газопровод.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко утверждал, что Газпром уже шантажирует Европу газовым вопросом. По его словам, россияне специально снизили объемы прокачки газа путем украинской ГТС, чтобы поставить ЕС перед выбором: либо одобрение Северного потока-2, либо проблемы с поставками газа транзитом через Украину.

Украинский дипломат Константин Грищенко считает, что Германия может отложить запуск СП-2 на 3-4 года в том случае, если новым канцлером ФРГ станет представитель Партии зеленых.

транзит газа Северный поток-2
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