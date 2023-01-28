В России позорно похвастались уничтожением танка Abrams, показав фото 20-летней давности из Ирака

Многие сразу заметили, в какой неестественной для Донбасса среде расположен сгоревший танк.

Танк M1 Abrams / Википедия

В России начинается настоящая истерия из-за передачи танков Abrams Украине. Пропагандисты решили показать якобы уязвимость тяжелой техники США.

Так, по их мнению, якобы боевики ЧВК "Вагнер", известные как "музыканты", прекрасно с ней справляются.

Фейковую новость опубликовал известный украинский активист и волонтер Сергей Стерненко. В своем Telegram-канале он опубликовал "сенсацию" из кремлевских источников.

Однако внимательных украинских пользователей нелегко ввести в заблуждение. Многие сразу заметили, в какой неестественной для Донбасса среде расположен сгоревший танк.

В действительности для дезинформации российские медиа использовали снимок танка, сгоревшего во время войны в Ираке. По данным Википедии, это фото из Ирака 2003 года.

Уничтоженный M1A1 "Абрамс" находится у лагеря федаинов у Джамана Аль Джубури, Ирак, в апреле 2003 года.

Украина получит танки Abrams M1

Президент США Джо Байден 25 января объявил о том, что Штаты приняли решение передать Украине 31 танк Abrams M1. По словам главы Белого дома, Киев готовится к контрнаступлению и нуждается в усилении своей армии. В Вашингтоне надеются, что военная помощь поможет Украине освободить захваченные оккупантами Крым и Донбасс.

"Мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление. Чтобы освободить страну, им нужно повысить свои оборонительные способности. Сегодня мы выделяем более 500 единиц бронетехники, а также я объявляю, что мы выделяем 31 танк Abrams", - отметил Байден.

Танки Abrams будут закуплены для Украины в течение нескольких месяцев.

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