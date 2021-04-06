В России пригрозили Зеленскому и Украине полномасштабной войной

Украина "торпедировала" все договоренности в рамках минского процесса, утверждает Владимир Джабаров.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров считает, что президент Украины Владимир Зеленский "угрожает" России и поссорился с Беларусью. Если Киев якобы пойдет на прямой военный конфликт с россиянами, то Украина столкнется с грузинским сценарием. При этом он утверждает, что НАТО не поддержит украинское государство в рамках полномасштабного российско-украинского конфликта.
Российский политик в комментарии ТАСС заявил, что Украина не сможет интегрироваться в Североатлантический альянс из-за территориальных проблем. Такая ситуация связана с конфликтом на востоке страны и соседними странами, в том числе и с Беларусью.
"В НАТО принимают при условии, что в стране нет никаких внутренних конфликтов либо конфликтов с соседними странами. У него (у Зеленского) и внутри конфликт, на юго-востоке, и с соседними странами - с Белоруссией поругался, с нами, угрожает нам. Пусть он забудет об этой мечте, в НАТО он никогда не попадет", - утверждает Джабаров.
По его словам, украинскому президенту стоит подумать над тем, как сохранить власть. Североатлантический альянс не поддержит Украину в том случае, если Зеленский "вступит в конфликт с Россией". Об этом свидетельствует грузинский сценарий.Читайте такжеВ Кремле заявили о позиции Путина по "защите россиян" на Донбассе
"Если он думает, что натовцы будут защищать, если он вступит в конфликт с Россией, он глубоко заблуждается. Пусть позвонит и посоветуется с Саакашвили. Он ему расскажет, как это бывает", - считает российский сенатор.
Также он добавил, что единственным вариантом разрешения военного конфликта на Донбассе является выполнение Минских соглашений. Однако Украина не готова к такому развитию событий.
"Но украинские власти торпедировали все минские договоренности. Очевидно, они к этому не готовы", - подчеркнул Джабаров.
Справка
Война России и Грузии 2008
Российские войска 7 августа 2008 года вторглись на территорию Грузии для поддержки сепаратистов. Вооруженные действия продлились 5 дней и завершились 12 августа 2008 года. Грузины проиграли войну. По итогам военных действий РФ официально признали грузинские территории Абхазию и Южную Осетию независимыми "государствами". Цивилизованное мировое сообщество продолжает считать их территориями Грузии.
Конфликт России и Украины
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта заявил, что Россия стягивает свои войска к границам Украины. Как утверждают россияне, такие маневры проводятся в рамках подготовки к учениям Запад-2021.
- В РФ 6 апреля объявили о контрольной проверке боеспособности российских войск. Мероприятия пройдут во всех военных округах. Россияне в апреле намерены провести 4048 учебных маневров.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что Россия не пойдет на прямое военное вторжение в Украину. Однако россияне могут организовать провокацию на Донбассе.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев в нарушении всех договоренностей по Донбассу в рамках минского процесса и призвал Запад оказать давление на Украину.