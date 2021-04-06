УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В России пригрозили Зеленскому и Украине полномасштабной войной

6 апреля 2021, 18:16
Прослушать новость
Остановить

Украина "торпедировала" все договоренности в рамках минского процесса, утверждает Владимир Джабаров.

Зеленский
В Совете Федерации обвинили Зеленского в якобы угрозах России и посоветовали ему позвонить Саакашвили / Скриншот YouTube

Первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров считает, что президент Украины Владимир Зеленский "угрожает" России и поссорился с Беларусью. Если Киев якобы пойдет на прямой военный конфликт с россиянами, то Украина столкнется с грузинским сценарием. При этом он утверждает, что НАТО не поддержит украинское государство в рамках полномасштабного российско-украинского конфликта.

Российский политик в комментарии ТАСС заявил, что Украина не сможет интегрироваться в Североатлантический альянс из-за территориальных проблем. Такая ситуация связана с конфликтом на востоке страны и соседними странами, в том числе и с Беларусью.

"В НАТО принимают при условии, что в стране нет никаких внутренних конфликтов либо конфликтов с соседними странами. У него (у Зеленского) и внутри конфликт, на юго-востоке, и с соседними странами - с Белоруссией поругался, с нами, угрожает нам. Пусть он забудет об этой мечте, в НАТО он никогда не попадет", - утверждает Джабаров.

По его словам, украинскому президенту стоит подумать над тем, как сохранить власть. Североатлантический альянс не поддержит Украину в том случае, если Зеленский "вступит в конфликт с Россией". Об этом свидетельствует грузинский сценарий.Читайте такжеВ Кремле заявили о позиции Путина по "защите россиян" на Донбассе

"Если он думает, что натовцы будут защищать, если он вступит в конфликт с Россией, он глубоко заблуждается. Пусть позвонит и посоветуется с Саакашвили. Он ему расскажет, как это бывает", - считает российский сенатор.

Также он добавил, что единственным вариантом разрешения военного конфликта на Донбассе является выполнение Минских соглашений. Однако Украина не готова к такому развитию событий.

"Но украинские власти торпедировали все минские договоренности. Очевидно, они к этому не готовы", - подчеркнул Джабаров.

Справка

Война России и Грузии 2008

Российские войска 7 августа 2008 года вторглись на территорию Грузии для поддержки сепаратистов. Вооруженные действия продлились 5 дней и завершились 12 августа 2008 года. Грузины проиграли войну. По итогам военных действий РФ официально признали грузинские территории Абхазию и Южную Осетию независимыми "государствами". Цивилизованное мировое сообщество продолжает считать их территориями Грузии.

Конфликт России и Украины

новости России Владимир Зеленский Совет Федерации Владимир Джабаров новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В России пригрозили Зеленскому и Украине полномасштабной войной». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Роман на проекте: участник Голоса признался в любви соперницеРоман на проекте: участник Голоса признался в любви сопернице Локдаун в Киеве продлят: врач спрогнозировала, до какого числаЛокдаун в Киеве продлят: врач спрогнозировала, до какого числа Зеленский обратился к Путину и озвучил предложениеЗеленский обратился к Путину и озвучил предложение Представители РФ сидят перепуганные: Резников рассказал о проблемах в переговорах по ДонбассуПредставители РФ сидят перепуганные: Резников рассказал о проблемах в переговорах по Донбассу У Зеленского выдвинули РФ громкое обвинение из-за перекрытия АзоваУ Зеленского выдвинули РФ громкое обвинение из-за перекрытия Азова

Последние новости

09:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи
09:06
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
Реклама
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
09:01
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование России по Донбассу
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
Реклама
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
Реклама
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять