В России рассказали, как Лукашенко отдаст Москве огромный долг

В российском правительстве считают, что Россия выиграет от предоставления кредита Беларуси в размере 1,5$ миллиарда долларов.
Из тех полутора миллиардов долларов, которые Беларусь получит от России в качестве кредита, до 330 миллионов долларов пойдет на погашение долгов Минском перед Газпромом. В России уверены, что Москва выигрывает от предоставления Минску кредитных средств.
Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Россия 1.
По его словам, 1,5$ миллиарда долларов кредита для Беларуси – это поддержка не только белорусской, но и российской экономики: у Минска появятся деньги, чтобы рассчитаться с россиянами.
"Здесь обоюдный интерес... Это наш очень близкий и торговый партнер, экономический. Это и заказы для наших предприятий, и занятость на наших предприятиях", - сказал Силуанов.
Чиновник отметил, что 500 миллионов долларов от всей суммы РБ получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. Причем из этих денег Беларусь заплатит России чуть менее 330 миллионов долларов долгов перед Газпромом.
"Задолженность перед "Газпромом составляет чуть меньше $330 млн, и объем кредита, который мы обсуждаем, из Евразийского фонда составляет $500 млн. Полный расчет перед нашей газовой компанией", - добавил Силуанов.
Напоследок чиновник подчеркнул, что он не сомневается в добросовестности Беларуси как заемщика и уверен в возврате кредитных средств.Читайте такжеУ Путина объяснили вопрос кредита Лукашенко и военных баз в Беларуси
- Напомним, 14 сентября действующий президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Москву договорился с главой РФ Владимиром Путиным о предоставлении Минскую кредита в размере 1,5 миллиардов долларов США.
- Незадолго до визита российская пресса предположила, что интеграция России и Беларуси обойдется россиянам в 11-12 миллиардов долларов в год. Из денег граждан РФ белорусам повысят зарплаты и пенсии. За белорусскую стабильной каждый россиянин заплатит по 6 тысяч рублей.
- Как полагает российский политтехнолог Глеб Павловский, Путин пока не готов присоединить Беларусь, поэтому режим Лукашенко получил кредит в 1,5$ миллиарда на удержание собственной власти.