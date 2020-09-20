В России рассказали, как Лукашенко отдаст Москве огромный долг

Около четверти суммы от кредита РФ Лукашенко отдаст Газпрому / Reuters

Из тех полутора миллиардов долларов, которые Беларусь получит от России в качестве кредита, до 330 миллионов долларов пойдет на погашение долгов Минском перед Газпромом. В России уверены, что Москва выигрывает от предоставления Минску кредитных средств.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Россия 1.

По его словам, 1,5$ миллиарда долларов кредита для Беларуси – это поддержка не только белорусской, но и российской экономики: у Минска появятся деньги, чтобы рассчитаться с россиянами.

"Здесь обоюдный интерес... Это наш очень близкий и торговый партнер, экономический. Это и заказы для наших предприятий, и занятость на наших предприятиях", - сказал Силуанов.

Чиновник отметил, что 500 миллионов долларов от всей суммы РБ получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. Причем из этих денег Беларусь заплатит России чуть менее 330 миллионов долларов долгов перед Газпромом.

"Задолженность перед "Газпромом составляет чуть меньше $330 млн, и объем кредита, который мы обсуждаем, из Евразийского фонда составляет $500 млн. Полный расчет перед нашей газовой компанией", - добавил Силуанов.

Напоследок чиновник подчеркнул, что он не сомневается в добросовестности Беларуси как заемщика и уверен в возврате кредитных средств.Читайте такжеУ Путина объяснили вопрос кредита Лукашенко и военных баз в Беларуси