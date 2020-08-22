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В России затонул теплоход: на борту находились 25 человек

22 августа 2020, 10:16

Предварительная причина инцидента – утечка топлива.

В России затонул теплоход
В России затонул теплоход Капитан Артюшин / 35.mchs.gov.ru

В России в реке Вологда произошло ЧП. Вечером 21 августа в 20 метрах от берега затонул прогулочный теплоход Капитан Артюшин. На борту находились 25 человек, в том числе и один ребенок.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ в регионе, передает Вологда. РФ.

В МЧС добавили, что судно находится под водой, расстояние до берега около 20 метров, глубина около двух метров.

По информации МЧС, произошла незначительная утечка дизельного топлива. Спасатели Вологодской области установили боновые заграждения шириной 142 м, которые препятствуют прохождению нефтепродуктов. Угрозы экологического загрязнения нет.

"Капитан корабля сообщил, что на судне находилось порядка 50 литров топлива. Вся солярка будет собрана и утилизирована. Работают специалисты аварийно-спасательной службы. Сейчас судно стоит на дне без движения. Подъем будет проходить утром 22 августа. Сначала спасатели откачают воду с борта, затем проверят наличие пробоины. Будут работать водолазы. В течение дня планируем поднять судно", – сказал заместитель Мэра Вологды Алексей Никитин.

35.mchs.gov.ru

Судно Капитан Артюшин 1973 года постройки использовалось для туристических поездок. Ранее судоводителя привлекали за нарушение требований безопасности при перевозке пассажиров.

Как сообщал Главред, танкер Delfi затонул у побережья Одессы в прошлом году, после того как его сорвало с якоря во время сильного шторма. Судно до сих пор остается лежать на волнорезе, поскольку владелец не может его убрать.

Позже в Одессе приняли решение об объявлении режима ЧС местного уровня из-за очередной утечки нефтепродуктов из затонувшего судна Delfi в море.

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