В России заявили, что Навального в самолете могла спасти конфета

Симоньян утверждает, что Навального могла спасти "рафаэлка" / Фото: Sputnik

Главный редактор российского пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что ухудшение состояния оппозиционера Алексея Навального может быть связано с гипогликемией, то есть резким падением сахара в крови.

"Вот вы не поверите, но еще вчера я сказала дома, что у Навального, похоже, запущенная гипогликемия. Это когда внезапно резко падает сахар в крови. У меня бывает такое, когда очень долго не ем. Вдруг ледяной пот градом, дрожь, дикая слабость и понимаешь, что уходишь", — пишет пропагандистка в Twitter.

Симоньян заявила, что блогер должен был принять быстро глюкозу и трагедии удалось бы избежать.

"Дали бы ему в самолете ложку сахара, ничего бы не было. Я вожу с собой рафаэлку. Потому что врачи давно мне подробно объяснили, что если во время приступа срочно не съесть что-то сладкое, дальше обморок и кома", — утверждает она.

Пропагандистка вспомнила, что ее тетя умерла в результате гликемической комы, из которой медики не смогли ее вывести.

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Напомним, 20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у политика "токсическое отравление", он "в коме в тяжелом состоянии". Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо.

Канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность состоянием здоровья Навального. Они заявили, что требуют проведения расследования обстоятельств его заболевания.

Супруга Навального Юлия потребовала от Путина разрешить транспортировку ее мужа в Германию на лечение.

Ранее соратник Навального Леонид Волков сообщил, что врачам больницы поступил приказ не выпускать политика на лечение за границу, чтобы не было возможности в независимой лаборатории установить яд, которым его отравили.