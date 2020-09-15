В России заявили, что запасы Новичка уничтожены и Навального нечем было отравить

В России заявили, что яда в организме Навального не было / Reuters

В организме российского оппозиционера Алексея Навального на момент вылета из РФ на лечение в берлинскую клинику Шарите не содержалось отравляющих веществ, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Директор СВР также подчеркнул, что все запасы "Новичка" на территории РФ уничтожены.

Об этом сообщает TАСС в Telegram.

"Они [боевые отравляющие вещества] были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентацией ОЗХО, это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеется производство или старые запасы боевых отравляющих веществ, это, конечно, дезинформация", — сказал Нарышкин.

Также глава СВР подчеркнул, что омские врачи провели глубокий комплексный анализ состояния Навального до его отлета в Берлин и не нашли в организме никаких ядов.

"Российские врачи провели в кратчайшие сроки самый глубокий комплекс исследований, в том числе и на выявление токсичных и отравляющих веществ. <...> И каких-либо признаков наличия в организме Алексея Навального отравляющих веществ не обнаружено, их там не было", — сказал Нарышкин, его цитирует "РИА Новости".

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