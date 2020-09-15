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В России заявили, что запасы Новичка уничтожены и Навального нечем было отравить

15 сентября 2020, 12:03

Глава СВР подчеркнул, что омские врачи провели глубокий комплексный анализ состояния политика Алексея Навального перед его вылетом в Германию.

Навальный
В России заявили, что яда в организме Навального не было / Reuters

В организме российского оппозиционера Алексея Навального на момент вылета из РФ на лечение в берлинскую клинику Шарите не содержалось отравляющих веществ, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Директор СВР также подчеркнул, что все запасы "Новичка" на территории РФ уничтожены.

Об этом сообщает TАСС в Telegram.

"Они [боевые отравляющие вещества] были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентацией ОЗХО, это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеется производство или старые запасы боевых отравляющих веществ, это, конечно, дезинформация", — сказал Нарышкин.

Также глава СВР подчеркнул, что омские врачи провели глубокий комплексный анализ состояния Навального до его отлета в Берлин и не нашли в организме никаких ядов.

"Российские врачи провели в кратчайшие сроки самый глубокий комплекс исследований, в том числе и на выявление токсичных и отравляющих веществ. <...> И каких-либо признаков наличия в организме Алексея Навального отравляющих веществ не обнаружено, их там не было", — сказал Нарышкин, его цитирует "РИА Новости".

Отравление Навального – о чем говорилось ранее:

  • 14 сентября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что голословные обвинения по делу Алексея Навального неуместны.
  • 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
  • 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
  • 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
  • 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

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