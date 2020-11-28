В России заявили о перехвате над Черным морем самолета США

Российский истребитель перехватил над Черным морем самолет США / Скриншот

Над акваторией Черного моря российский истребитель перехватил американский разведывательный самолет.

Как информирует РИА Новости, объект засекли российские военнослужащие над нейтральными водами.

Солдаты сообщили командованию, что к государственной границе РФ приближается воздушная цель.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", — сказано в заявлении.

Уточняется, что экипаж российского военного самолета определил воздушную цель как американский стратегический самолет разведчик RC-135.

В российских СМИ утверждают, что самолет США был сопровожден на определенное расстояние.

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