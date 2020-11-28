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В России заявили о перехвате над Черным морем самолета США

28 ноября 2020, 22:11

В Кремле утверждают, что объект обнаружили над нейтральными водами.

L 39, Сирия, самолет
Российский истребитель перехватил над Черным морем самолет США / Скриншот

Над акваторией Черного моря российский истребитель перехватил американский разведывательный самолет.

Как информирует РИА Новости, объект засекли российские военнослужащие над нейтральными водами.

Солдаты сообщили командованию, что к государственной границе РФ приближается воздушная цель.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", — сказано в заявлении.

Уточняется, что экипаж российского военного самолета определил воздушную цель как американский стратегический самолет разведчик RC-135.

В российских СМИ утверждают, что самолет США был сопровожден на определенное расстояние.

Договор по открытому небу – о чем сообщалось ранее:

  • Власти Соединенных Штатов Америки официально подтвердили выход из Договора по открытому небу (ДОН), сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

  • "Сегодня, в соответствии с ранее направленным уведомлением, вступил в силу выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Благодаря этому Америка становится еще более безопасной, поскольку Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства", - отметил он.

  • В свою очередь в Кремле считают, что такое решение американских властей делает договор нежизнеспособным.

  • "Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

  • 21 мая глава Белого дома Дональд Трамп принял решение о том, что США выйдут из Договора по открытому небу, но с возможностью его возобновления. По словам Дональда Трампа, такое решение было принято, поскольку Россия не придерживалась договора.

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