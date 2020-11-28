В России заявили о перехвате над Черным морем самолета США

В Кремле утверждают, что объект обнаружили над нейтральными водами.
Над акваторией Черного моря российский истребитель перехватил американский разведывательный самолет.
Как информирует РИА Новости, объект засекли российские военнослужащие над нейтральными водами.
Солдаты сообщили командованию, что к государственной границе РФ приближается воздушная цель.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", — сказано в заявлении.
Уточняется, что экипаж российского военного самолета определил воздушную цель как американский стратегический самолет разведчик RC-135.
В российских СМИ утверждают, что самолет США был сопровожден на определенное расстояние.
Договор по открытому небу – о чем сообщалось ранее:
Власти Соединенных Штатов Америки официально подтвердили выход из Договора по открытому небу (ДОН), сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.
"Сегодня, в соответствии с ранее направленным уведомлением, вступил в силу выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Благодаря этому Америка становится еще более безопасной, поскольку Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства", - отметил он.
В свою очередь в Кремле считают, что такое решение американских властей делает договор нежизнеспособным.
"Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
21 мая глава Белого дома Дональд Трамп принял решение о том, что США выйдут из Договора по открытому небу, но с возможностью его возобновления. По словам Дональда Трампа, такое решение было принято, поскольку Россия не придерживалась договора.