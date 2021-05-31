В самолет Ryanair опять "заложили бомбу": экстренная посадка совершена в Берлине / Reuters

Из-за сообщения о бомбе на борту пассажирский самолет Ryanair, летевший рейсом из Ирландии в Польшу, совершил аварийную посадку в Берлине.

На борту самолета, следовавшего Дублина в Краков, находилось 160 пассажиров. Инцидент произошел вечером 30 мая: тогда судно село в аэропорту Берлин-Бранденбург. Всех людей эвакуировали и проверили их багаж. Во время проверки взрывоопасных веществ не обнаружили. Самолет на взлетной полосе находился до утра понедельника, сообщает DW со ссылкой на немецкую полицию.

"Пассажиры восстановят свое путешествие в Польшу на другом самолете", — сказала представитель немецкой полиции.

Отмечается, что Ryanair совершил посадку после сообщения о чрезвычайной ситуации. Самолете предоставили "разрешение на посадку в BER", — сообщил представитель аэропорта Ян-Петер Хаак.

В свою очередь, полиция Берлина никаких деталей инцидента пока не разглашает. К слову, издание Bild сообщало, что неожиданная диверсия произошла после сообщения об угрозе взрыва бомбы.

Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.

Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками. Вместе с Протасевичем задержана его девушка - 23-летняя гражданка России Софья Сапега.

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.