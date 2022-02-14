В США подтвердили готовность помогать Украине и после возможного вторжения РФ

Джейк Салливан / Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты готовы помогать Украине и после возможного российского вторжения.

По его словам, это будет одним из "трех составляющих ответа" Москве. Об этом Салливан сказал в эфире CBS.

Однако, в Белом доме не стали рассказывать подробности этой поддержки.

"Я не стану приводить подробности того, как это будет осуществляться, но это одна из трех ключевых составляющих нашего ответа - дальнейшая поддержка Украины в то время, когда она пытается противостоять российской агрессии", - сказал Салливан.

"Вторая составляющая - это незамедлительное принятие жестких экономических мер совместно с нашими союзниками и партнерами в отношении финансовой системы России и ее военно-промышленной базы. Третье - это укрепление территории НАТО, воодушевление наших союзников на восточном фланге и сдерживание России от любых действий против союзников по НАТО", - добавил Салливан.

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Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Салливан предположил, что, вероятнее всего, Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак. Он утверждает, что операция России против Украины может предусматривать захват ряда крупных городов, в том числе Киева.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дату возможного вторжения России на территорию Украины 16 февраля, которую ранее назвали западные СМИ. По его словам, сейчас в информпространстве слишком много упоминаний об этом, но Украина должна руководствоваться лишь реальной информацией.

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