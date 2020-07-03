В США пообещали принять "решительные меры" против РФ после расследования NYT

Трамп назвал расследование NYT фейком / Фото: REUTERS

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Браен заявил, что в случае подтверждения сговора РФ с талибами в убийстве американских солдат, Соединенные Штаты предпримут "решительные меры".

Так О'Браен прокомментировал информацию, опубликованную изданием New York Times со ссылкой на неназванные источники о том, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат.

Согласно изданию, Россия выплачивала членам движения Талибан солидные премии за убийства американских военнослужащих в Афганистане.

Также New York Times назвало некоего наемника Рахматуллу Азизи, который передавал деньги ГРУ талибам из расценок - 100 тысяч долларов за убитого американского военнослужащего и солдат из международного воинского контингента. Он якобы собирал наличные деньги в России и переправлял в Афганистан для выплат боевикам. Полгода назад спецслужбы арестовали членов его семьи, но сам Азизи скрылся, предположительно в России. Дома у него было найдено 500 тысяч долларов.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в связи с публикацией призвала наложить на Россию санкции, а в отношении якобы знавшего об этом, но бездействовавшего Трампа начать ещё одно расследование.

"Для Трампа все дороги ведут в Москву", - заявила она.

Сам Трамп, как пишет The Washington Post, ничего не планирует в связи с сообщениями о связях Москвы и талибов.

"Просто еще одна выдуманная фейковыми новостями сказка, которую рассказывают, только чтобы навредить мне и Республиканской партии. Секретного источника, вероятно, не существует, как и самой истории. Если у дискредитировавшей себя New York Times есть источник, раскройте его. Просто еще одна ложь", - заявил Трамп, добавив, что в разведке США считают, что сговора России с талибами вообще не было.

Вице-президент Майк Пенс вслед за Трампом заявил, что его не информировали о сговоре РФ с талибами.

В Кремле материал в американской газете назвали чушью.

Стоит отметить, что в феврале 2020 года США официально заключили мирное соглашение с талибами, предусматривающее поэтапный вывод всех американских войск с территории Республики Афганистан.

Ранее американский сенатор-демократ, член комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес потребовал ввести санкции против высокопоставленных чиновников Российской Федерации из-за предполагаемых выплат талибам за убийство в Афганистане американских военных.