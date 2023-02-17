В Турции из-под завалов через 10 дней после землетрясения спасли 17-летнюю девушку

Алейну Олмез спасли недалеко от эпицентра одного з землетрясений – в турецкой провинции Кахраманмараш. Девушке удалось продержаться, хотя она получила ранение.

Землетрясение в Турции забрало жизни более 38 тысяч человек / Фото aa.com.tr

В четверг, 16 февраля, в Турции из-под завалов одного из домов, который был разрушен в результате мощного землетрясения 6 февраля, удалось спасти 17-летнюю девушку. Она провела под завалами 248 часов, то есть более 10 дней.

Алейну Олмез спасли недалеко от эпицентра одного з землетрясений – в турецкой провинции Кахраманмараш. Девушке удалось продержаться, хотя она получила ранение, а на улице была морозная погода.

Спасатель, который участвовал в поисковой операции и спасении Алейны Али Акдоган сказал, что девушка выглядела здоровой, когда ее достали.

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"Она открывала и закрывала глаза", – сказал он.

По его словам, девушку не сразу удалось достать из-под завалов, для этого понадобилось много времени. Последние часы она находилась со спасателями на связи.

Алейна Олмез провела под завалами 248 часов / Фото Фото aa.com.tr

Турецкие СМИ уже назвали спасение Алейны настоящим чудом. Они добавили, что на вертолете она доставлена в больницу Анкары.

Землетрясения в Турции и Сирии

Утром 6 февраля в Турции произошла серия мощных землетрясений. Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в стране с 1939 года – тогда, 84 года назад, погибли почти 33 тысяч человек, около 100 тысяч пострадали.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан.

Согласно последним данным, число погибших в Турции достигло 38 044 человек, передает агенство Анадолу.

Аль-Джазира сообщает, что число погибших в Сирии по-прежнему составляет 5,8 тыс., таким образом, число жертв землетрясения в обеих странах превысило 43,8 тыс.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в Турцию украинских спасателей, которые будут задействованы во время разбора завалов.

В Турции спасатели вытащили из-под завалов жилого дома украинку с ее 4-летним сыном. Матери с ребенком удалось выжить после того, как здание рухнуло в результате масштабного землетрясения.

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