В Украине продали имущества Медведчука почти на миллион: куда пойдут деньги

В Украине продали багги и квадроцикл бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

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Конфискованные багги и квадроцикл Медведчука продали / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) продало через "Prozorro.Продажи" багги и квадроцикл бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука. Общая стоимость конфискованных транспортных средств составила 921 777. Об этом сообщила пресс-служба АРМА в Facebook.

"Агентство по розыску и менеджменту активов продолжает успешно реализовывать преступно приобретенное имущество предателя Украины Виктора Медведчука. На этот раз на Prozorro.Продажи реализовано 1 багги и 1 квадроцикл, общая стоимость реализации по двум транспортным средствам составила 921 777,00 грн. Эта сумма поступит в депозитный портфель АРМА для дальнейшей закупки на них Военных облигаций. Соответственно средства от имущества государственного предателя прямо пойдут на поддержку украинских Сил Обороны", - сообщили в ведомстве.

Что такое АРМА Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Агентство по розыску/возврату активов; сокращенное название согласно официальному сайту - Агентство по розыску и менеджменту активов, или АРМА) - центральный орган исполнительной власти Украинысо специальным статусом, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, и/или по управлению активами, на которые наложен арест или которые конфискованы в уголовном производстве, или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. видео дня

Также в АРМА заявили, что планировали продать два багги модели Bombardier, но реализовать один лот не удалось, так как не было участников аукциона. Впоследствии это транспортное средство также реализуют, об аукционе будет сообщено пресс-службой Агентства.

Виктор Медведчук, его измена и скандалы

Напомним, бывший депутат Украины Виктор Медведчук, которого обменяли на украинских военнопленных и передали россиянам, требует от Верховного суда вернуть ему паспорт Украины и гражданство.

Также стоит напомнить, что ранее Медведчук корректировал планы ФСБ по созданию оккупационных режимов в Украине. Кум Путина своей рукой вносил коррективы в план ФСБ "Луч", в котором говорилось об агентурных проникновениях и создании оккупационных режимов на территории Украины.

Медведчук в РФ создал общественную организацию "Другая Украина, которую сам возглавил и ведет антиукраинскую деятельность.

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