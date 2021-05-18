Валит деревья и крушит дома: обрушился самый мощный за 20 лет циклон Тауктае

Циклон Тауктае промчал мимо прибрежных штатов Керала, Карнатака, Гоа и Махараштра.
Чрезвычайно сильный циклон Тауктае накрыл западное побережье Индии - это самый мощный циклон в стране за последние 20 лет.
Как сообщает BBC, по меньшей мере 12 человек погибли. Власти Индии эвакуировали почти 150 тысяч человек из домов в штате Гуджарат в приюты.
Как информируют СМИ, это вызывает опасения по поводу возможных новых всплесков коронавируса в ближайшие недели. Кроме того, федеральное правительство приказало остановить прививки в нескольких прибрежных городах, которые, как считается, находятся в зоне риска.
Циклон Тауктае промчал мимо прибрежных штатов Керала, Карнатака, Гоа и Махараштра. Были разрушены дома и отключено электричество в нескольких районах этих штатов.
Аэропорт и порты были закрыты. Железная дорога Мумбаи - одна из самых загруженных в мире - пострадала из-за затопления рельсов.
Метеорологический департамент Индии повысил категорию шторма с "очень сильного" до "чрезвычайно сильного".
Министр доходов Гуджарата Панкадж Кумар отметил, что это будет самый сильный циклон, обрушившийся на Гуджарат как минимум за 20 лет и его можно сравнить с циклоном 1998 года. Он унес жизни не менее 4 тысяч человек и нанес ущерб на сотни миллионов долларов.
Погода - как ранее сообщал Главред:
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Циклон
Циклоном называют воздушную массу в виде атмосферного вихря с осью огромного диаметра, пишет Википедия.
В центре вихря воздух имеет пониженное давление. Циклон чаще всего приносит осадки.