Валит деревья и крушит дома: обрушился самый мощный за 20 лет циклон Тауктае

Циклон Тауктае / Reuters

Чрезвычайно сильный циклон Тауктае накрыл западное побережье Индии - это самый мощный циклон в стране за последние 20 лет.

Как сообщает BBC, по меньшей мере 12 человек погибли. Власти Индии эвакуировали почти 150 тысяч человек из домов в штате Гуджарат в приюты.

Как информируют СМИ, это вызывает опасения по поводу возможных новых всплесков коронавируса в ближайшие недели. Кроме того, федеральное правительство приказало остановить прививки в нескольких прибрежных городах, которые, как считается, находятся в зоне риска.

Циклон Тауктае промчал мимо прибрежных штатов Керала, Карнатака, Гоа и Махараштра. Были разрушены дома и отключено электричество в нескольких районах этих штатов.

Аэропорт и порты были закрыты. Железная дорога Мумбаи - одна из самых загруженных в мире - пострадала из-за затопления рельсов.

Метеорологический департамент Индии повысил категорию шторма с "очень сильного" до "чрезвычайно сильного".

Министр доходов Гуджарата Панкадж Кумар отметил, что это будет самый сильный циклон, обрушившийся на Гуджарат как минимум за 20 лет и его можно сравнить с циклоном 1998 года. Он унес жизни не менее 4 тысяч человек и нанес ущерб на сотни миллионов долларов.

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