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Валит деревья и крушит дома: обрушился самый мощный за 20 лет циклон Тауктае

18 мая 2021, 21:35

Циклон Тауктае промчал мимо прибрежных штатов Керала, Карнатака, Гоа и Махараштра.

Циклон Тауктае
Циклон Тауктае / Reuters

Чрезвычайно сильный циклон Тауктае накрыл западное побережье Индии - это самый мощный циклон в стране за последние 20 лет.

Как сообщает BBC, по меньшей мере 12 человек погибли. Власти Индии эвакуировали почти 150 тысяч человек из домов в штате Гуджарат в приюты.

Как информируют СМИ, это вызывает опасения по поводу возможных новых всплесков коронавируса в ближайшие недели. Кроме того, федеральное правительство приказало остановить прививки в нескольких прибрежных городах, которые, как считается, находятся в зоне риска.

Циклон Тауктае промчал мимо прибрежных штатов Керала, Карнатака, Гоа и Махараштра. Были разрушены дома и отключено электричество в нескольких районах этих штатов.

Аэропорт и порты были закрыты. Железная дорога Мумбаи - одна из самых загруженных в мире - пострадала из-за затопления рельсов.

  • Циклон Тауктае
    Циклон Тауктае Reuters
  • Циклон Тауктае
    Циклон Тауктае Reuters
  • Циклон Тауктае
    Циклон Тауктае Reuters
  • Циклон Тауктае
    Циклон Тауктае Reuters
  • Циклон Тауктае
    Циклон Тауктае Reuters
  • Циклон Тауктае
    Циклон Тауктае Reuters
  • Циклон Тауктае
    Циклон Тауктае Reuters

Метеорологический департамент Индии повысил категорию шторма с "очень сильного" до "чрезвычайно сильного".

Министр доходов Гуджарата Панкадж Кумар отметил, что это будет самый сильный циклон, обрушившийся на Гуджарат как минимум за 20 лет и его можно сравнить с циклоном 1998 года. Он унес жизни не менее 4 тысяч человек и нанес ущерб на сотни миллионов долларов.

Погода - как ранее сообщал Главред:

  • Запорожскую область в ночь с 16 на 17 мая накрыла непогода. Сильный дождь заливал улицы, град побил некоторые фруктовые деревья.
  • Погода в Украине летом 2021 будет аномально жаркой. По прогнозу синоптиков и климатологов, особенно неблагоприятные климатические условия ожидают жителей и аграриев степной зоны.
  • Эксперт считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.

Циклон

Циклоном называют воздушную массу в виде атмосферного вихря с осью огромного диаметра, пишет Википедия.

В центре вихря воздух имеет пониженное давление. Циклон чаще всего приносит осадки.

погода
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