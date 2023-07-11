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"Вас ждут последствия": у Путина угрожают Украине из-за дальнобойных ракет от Франции

Мария Тупик
11 июля 2023, 15:56 обновлено 11 июля, 16:16
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Представитель диктатора не уточнил, как именно российская террористическая армия намерена мстить Украине за защиту своих территорий и граждан.
Макрон, Песков
Песков истерит из-за ракет для Украины / Коллаж Главред, фото УНИАН, скриншот с видео, Википедия

В Вильнюсе, 11 июля, перед саммитом НАТО президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине дальнобойных ракет SCALP.

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков устроил истерику из-за этого и угрожают Киеву "последствиями".

Представитель кремлевского режима Песков заявил, что "решение Франции о передаче Украине делекобойных ракет было ошибочным".

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Он истерически добавил, что "это будет иметь для Киева негативные последствия" и пригрозил, что "это решение заставит Россию принять ответные меры".

Представитель диктатора не уточнил, как именно российская террористическая армия намерена мстить Украине за защиту своих территорий и граждан.

Украина пообещала Франции не бить ракетами SCALP по территории РФ

Как сообщает France24, Украина уже получит от Франции ракеты дальнего радиуса действия. Киев пообещал не применять их против российской территории.

По словам источника, ракеты будут использоваться только в пределах международно признанных границ Украины. Париж, со своей стороны, не считает передачу ракет эскалацией, поскольку Россия запускает снаряды с гораздо большим радиусом действия.

Что известно о дальнобойных ракетах SCALP

Это французский вариант британской дальнобойной ракеты Storm Shadow. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP-EG (фр. Systеme de croisiеre conventionnel autonome а longue portеe Emploi General - "многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением")

Ракета создана на основе разработанной во Франции крылатой противоракеты Apache. Отличается тем, что несёт боеголовку вместо суббоеприпасов.

Характеристики:

  • Заявленная дальность полёта ракеты составляет примерно 560 км;
  • Ракета оснащена турбореактивным двигателем со скоростью 0,8 Маха;
  • Боеголовка имеет лидирующий заряд для разрушения грунта или проникновения в бункер, а также взрыватель с переменной задержкой для управления детонацией основного заряда;
  • Ракета весит около 1300 килограммов. Максимальный диаметр корпуса составляет 48 сантиметров, а размах крыла — 3 метра.

Ракеты Storm Shadow для ВСУ

Ранее в сообщении CNN говорилось о передаче Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, которые пригодятся во время контрнаступления ВСУ. Украина гарантировала Британии, что ракеты не будут применяться по территории агрессора России.

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Британский министр акцентировал внимание на способности ВСУ проводить грамотные операции и полагает, что ракеты помогут украинским войскам освободить свои территории от оккупантов РФ.

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