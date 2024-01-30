Визит Путина в КНДР: Буданов раскрыл реальную цель визита и детали переговоров

РФ намерена договориться с КНДР об увеличении объемов поставок оружия, наибольшая потребность в боеприпасах. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, отметив, что КНДР может полностью закрыть потребность России в артиллерийском вооружении для войны в Украине.
"В РФ работает государственная программа, которая называется "параллельный импорт". Надо признать, она достаточно эффективно работает. Параллельный импорт - это на законодательном уровне узаконенная контрабанда. Комплектующие идут из многих стран. Не только, как думают, с Востока. Многое идет с Запада", - сказал он в эфире телемарафона.
Глава Главного управления разведки также высказал свои мысли относительно предстоящего визита Путина в КНДР. По его словам, президент России намерен обсудить с руководством КНДР увеличение поставок оружия в Москву. В то же время, Путин планирует предложить КНДР свои ракетные технологии.
"Россия думает, что передать определенные ракетные технологии КНДР - это нормально. Что ж, это их видение. КНДР за эти технологии будет делать многое", - сказал он.
Буданов также высказал мнение, что КНДР сможет полностью обеспечить Россию артиллерией и боеприпасами к ней.
"Человеческий ресурс там серьезный, оборонные возможности, к сожалению, не сопоставимы с РФ, они могут работать гораздо эффективнее. Поэтому увеличение поставок артиллерийского вооружения, оно точно будет. Там оружие не очень современное, но объемы, которые они могут делать - достаточно серьезные. Это оружие прежнего века, но снаряд прилетит. Он может прилететь с небольшим уклонением, но он прилетит", - акцентировал начальник ГУР.
Также он отметил, что ни одна страна не может самостоятельно взять на себя все расходы на боеприпасы, используемые в российско-украинской войне. Это означает, что Россия должна обращаться к своим международным партнерам.
Удары ракетами из КНДР по территории Украины
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска в ходе одной из недавних атак обстреляли Киев баллистической ракетой, которая была произведена в Северной Корее.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Северная Корея передала России около миллиона артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм.
Северная Корея стала главным поставщиком вооружения для России. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
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