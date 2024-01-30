Визит Путина в КНДР: Буданов раскрыл реальную цель визита и детали переговоров

По данным Буданова, Кремль будет договариваться с КНДР о поставках большего количества вооружения в обмен на российские технологии по производству ракет.

https://glavred.info/world/vizit-putina-v-kndr-budanov-raskryl-realnuyu-cel-vizita-i-detali-peregovorov-10537508.html Ссылка скопирована

Буданов рассказал, о чем Путин будет договариваться в КНДР / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

РФ намерена договориться с КНДР об увеличении объемов поставок оружия, наибольшая потребность в боеприпасах. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, отметив, что КНДР может полностью закрыть потребность России в артиллерийском вооружении для войны в Украине.

"В РФ работает государственная программа, которая называется "параллельный импорт". Надо признать, она достаточно эффективно работает. Параллельный импорт - это на законодательном уровне узаконенная контрабанда. Комплектующие идут из многих стран. Не только, как думают, с Востока. Многое идет с Запада", - сказал он в эфире телемарафона.

Глава Главного управления разведки также высказал свои мысли относительно предстоящего визита Путина в КНДР. По его словам, президент России намерен обсудить с руководством КНДР увеличение поставок оружия в Москву. В то же время, Путин планирует предложить КНДР свои ракетные технологии.

видео дня

"Россия думает, что передать определенные ракетные технологии КНДР - это нормально. Что ж, это их видение. КНДР за эти технологии будет делать многое", - сказал он.

Буданов также высказал мнение, что КНДР сможет полностью обеспечить Россию артиллерией и боеприпасами к ней.

"Человеческий ресурс там серьезный, оборонные возможности, к сожалению, не сопоставимы с РФ, они могут работать гораздо эффективнее. Поэтому увеличение поставок артиллерийского вооружения, оно точно будет. Там оружие не очень современное, но объемы, которые они могут делать - достаточно серьезные. Это оружие прежнего века, но снаряд прилетит. Он может прилететь с небольшим уклонением, но он прилетит", - акцентировал начальник ГУР.

Также он отметил, что ни одна страна не может самостоятельно взять на себя все расходы на боеприпасы, используемые в российско-украинской войне. Это означает, что Россия должна обращаться к своим международным партнерам.

Удары ракетами из КНДР по территории Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска в ходе одной из недавних атак обстреляли Киев баллистической ракетой, которая была произведена в Северной Корее.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Северная Корея передала России около миллиона артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм.

Северная Корея стала главным поставщиком вооружения для России. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.