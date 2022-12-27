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"Властелин конца": Путин подарил лидерам СНГ восемь колец, одно оставил себе - лучшие мемы

27 декабря 2022, 14:41
Путин подарил главам стран СНГ новогодние кольца с символикой содружества. Они сделаны из металла, похожего на белое и желтое золото.
Путин, Кольцо
Путин подарил лидерам СНГ восемь колец, / коллаж https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Русский диктатор Владимир Путин не придумал ничего не лучше, чем подарить участникам неформального саммита стран СНГ, который проходит в стране-агрессоре, РФ, дорогие перстни. Как видно на обнародованных снимках и видеороликах, кольца с символикой СНГ сделаны из металла, похожего на белое и желтое золото.

Подарки получили президент Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркмении — Сердар Бердымухамедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Единственным, к слову, кто надет перстень сразу на палец, оказался белорусский диктатор Александр Лукашенко. А одно кольцо главарь кремлевского режима Владимир Путин оставил себе.

Естественно, что пользователи Сети немедленно начали делать мемы и фотожабы – проводя параллели между путинским подарком и легендарной фэнтези-сагой Джона Р.Р. Толкиена "Властелин колец". Там главный злодей, Черный властелин Саурон с помощью колец Власти попытался подчинить людей своей воле.

'Властелин конца': Путин подарил лидерам СНГ восемь колец, одно оставил себе - лучшие мемы

Владимир Путин новости:

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что Путин пытается оправдаться перед россиянами и снять с себя ответственность за войну, которую он развязал против Украины. Поэтому в последнее время он делает заявления о том, что Россия якобы хочет как можно быстрее закончить боевые действия.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны России против Украины употребил слово "война". Так, глава Кремля признал, что его армия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперацию". Кроме того, Путин заявил, что якобы Россия стремится к окончанию войны.

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