Внебрачная "дочь Путина" показала в Instagram свою жизнь

"Дочь Путина" рассказала о своей жизни / Instagram/luizaroz_

Возможная внебрачная дочь президента РФ Владимира Путина и его подруги Светланы Кривоногих, называющая себя Луизой Розовой, опубликовала в социальной сети Instagram несколько постов, которыми она характеризирует свою жизнь.

В частности, в сториз Instagram Луизы Розовой, предположительно являющейся Лизой Кривоногих, появился фотоснимок книги Дмитрия Галковского Бесконечный тупик. Девушка подписала фото комментарием Моя жизнь. Историю опубликовал Telegram-канал Разное.

Кроме того, Розова выложила пару отрывков из фильма Собачье сердце, на которых Шариков повествует профессору Преображенскому о том, что, прочитав переписку Энгельса с Каутским, он не согласен с классиками и считает, что все нужно "забрать и поделить". Такие иллюстрации Луиза подписала следующим комментарием: "Я посреди тусовки в три часа ночи".Читайте также"Плевок в вечность": внебрачная дочь Путина намекнула на заражение коронавирусом

Примечательно, на странице девушки мало фотоснимков, где можно увидеть ее лицо. В большинстве случаев Луиза демонстрирует фотографии с брендовыми вещами.

Внебрачная "дочь Путина"