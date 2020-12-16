Внебрачная "дочь Путина" показала в Instagram свою жизнь

Луиза Розова в Instagram публикует сториз, в которых прослеживается пессимизм.
Возможная внебрачная дочь президента РФ Владимира Путина и его подруги Светланы Кривоногих, называющая себя Луизой Розовой, опубликовала в социальной сети Instagram несколько постов, которыми она характеризирует свою жизнь.
В частности, в сториз Instagram Луизы Розовой, предположительно являющейся Лизой Кривоногих, появился фотоснимок книги Дмитрия Галковского Бесконечный тупик. Девушка подписала фото комментарием Моя жизнь. Историю опубликовал Telegram-канал Разное.
Кроме того, Розова выложила пару отрывков из фильма Собачье сердце, на которых Шариков повествует профессору Преображенскому о том, что, прочитав переписку Энгельса с Каутским, он не согласен с классиками и считает, что все нужно "забрать и поделить". Такие иллюстрации Луиза подписала следующим комментарием: "Я посреди тусовки в три часа ночи".Читайте также"Плевок в вечность": внебрачная дочь Путина намекнула на заражение коронавирусом
Примечательно, на странице девушки мало фотоснимков, где можно увидеть ее лицо. В большинстве случаев Луиза демонстрирует фотографии с брендовыми вещами.
Внебрачная "дочь Путина"
- В ноябре издание Проект опубликовало расследование о жительнице Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих. Женщина в 2003 году якобы родила дочь от президента РФ Владимира Путина. Авторы материала утверждают, что девушка внешне очень похожа на Путина, однако ее фотографий или других доказательств не приводят.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что он ничего не знает об этой истории и впервые об этом слышит.
- По мнению блогера Злой Одессит, причиной публикации компромата на Путина стал конфликт внутри ФСБ.
- Позже Песков сказал, что сам Путин не обращает внимания на подобные публикации.