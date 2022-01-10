Военная атака РФ на Украину и сделка с США: в Германии назвали жесткие условия по запуску СП-2

Проект СП-2 не отвечает требованиям энергетического законодательства ЕС - МИД Германии / Reuters

Сертификация Северного потока-2 была приостановлена из-за того, что российский проект не соответствует требованиям Евросоюза. Вопрос запуска газопровода имеет геополитический характер, поскольку сделка ФРГ с США предполагает серьезные меры в отношении России в случае использования газа в качестве политического оружия или агрессии Москвы против Киева. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В интервью итальянскому изданию La Stampa она сказала о том, что процесс предоставления СП-2 права на работу связан с несоответствием проекта требованиям ЕС. Новое немецкое правительство в своем коалиционном соглашении четко прописало, что европейские энергетические требования распространяются, в том числе, и на трубопровод Газпрома.

Читайте такжеВоенная атака РФ на Украину и крушение СП-2: в Германии предупредили Москву об ударе"Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на Северный поток-2. Но пока этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен", - отметила дипломат.

Вопрос запуска СП-2 зависит от ситуации с агрессией РФ против Украины

Глава МИД ФРГ напомнила, что сделка Берлина и Вашингтона по Северному потоку-2 предусматривает жесткие санкции в отношении России в том случае, если Москва пойдет на агрессию против Киева, или будет использовать газ как политическое оружие. Вопрос запуска газопровода имеет геополитический характер.

"В отношении России будут приняты эффективные жесткие меры вместе с европейскими партнерами в случае использования Москвой энергетики как оружие или любых агрессивных действий в Украине", - подчеркнула Анналена Бербок.

Реклама

Смотрите видео ТСН – СМИ узнали о договоренностях Вашингтона и Берлина по остановке трубопровода СП-2

Германия приостановила сертификацию Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ (немецкий регулятор, - ред.) 16 ноября заявило о приостановке процедуры сертификации компании-оператора российского газопровода Северный поток-2. Процесс был поставлен на паузу из-за того, что структура собственности энергетического проекта не отвечает требованиям немецкого законодательства.

Немецкий регулятор потребовал, чтобы Nord Stream AG (компания-оператор СП-2, - ред.) зарегистрировала в Германии новое юридическое лицо, которое должно стать собственником той части магистрали, которая проходит по немецкой территории.

До тех пор, пока Газпром не выполнит требования регулятора, сертификация Северного потока-2 возобновлена не будет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва выполнит все требования ФРГ для того, чтобы запуск СП-2 состоялся как можно скорее.

13 декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что сертификация СП-2 приостановлена из-за несоответствия проекта Третьей газовой директиве ЕС. Требование предполагает запрет одной и той же компании заниматься добычей, продажей и транспортировкой газа.

16 декабря в немецком регуляторе сделали заявление о том, что сертификацию Северного потока-2 не завершат в первой половине 2022 года. Однако компания-оператор трубопровода Газпрома уже запустила процесс создания в Германии дочернего предприятия согласно требованиям Берлина. Россиянам не удастся ввести в эксплуатацию газопровод до лета текущего года.