Военная помощь Украине и санкции против Северного потока-2: в Конгрессе США одобрили оборонный бюджет

Палата представителей Конгресса США проголосовала во вторник за ужесточение санкций в отношении газопроводов Северный поток - 2 и Турецкий поток.
Во вторник, 8 декабря, члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В документе среди прочего говорится о военной помощи Украине и расширенных санкциях против проекта Северный поток - 2.
В поддержку законопроекта выступили 289 из 431 члена Палаты представителей. Об этом сообщает Stars and Stripes.
Законопроект предусматривает сумму 740,5 млрд долларов на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.
Отметим, каждая из палат Конгресса одобрила свою версию законопроекта летом этого года. На прошлой неделе Сенат и Палата представителей США согласовали свои версии законопроекта об оборонном бюджете.
Палата представителей американского Конгресса одобрила предоставление Украине военной помощи в 250 миллионов долларов, которые предусмотрены для оказания поддержки Вооруженным силам Украины.
Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении санкций США против двух российских проектов - Северный поток-2 и Турецкий поток. Санкции предусматриваются за:
- содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов;
- предоставление страхования и перестрахования;
- оказание услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.
Новые санкции, как часть законопроекта о расходах на оборону, могут вступить в силу к концу года.
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Строительство Северного потока-2 - что известно
Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует Газпром в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Северный поток-2 на данный момент достроен на 95%.
Строительство газопровода Северный поток-2 было прервано в декабре прошлого года после введения санкций со стороны США.
Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.
Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют строительство газопровода. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа.
Украина же лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства СП-2.
Турецкий поток
Запуск Турецкого потока состоялся 8 января 2020 года. Трубопровод проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. После завершения строительства всей инфраструктуры газ должен пойти в Сербию и Венгрию.
Пропускная способность газопровода Турецкий поток протяженностью 930 км составляет 31,5 млрд куб. м газа в год.
Напомним:
- Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Кутихин заявил, что строительство газопровода Северный поток–2 остановил еще первый пакет санкций, все остальные ограничения – лишь "дополнительные гвозди в гроб" проекта.
- Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности России Алексей Гривач считает, что газопровод Северный поток–2 будет достроен при любом президенте США, в том числе и при "демократе" Джо Байдене.