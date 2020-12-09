Военная помощь Украине и санкции против Северного потока-2: в Конгрессе США одобрили оборонный бюджет

Конгрессмены США одобрили санкции против Северного потока - 2 и Турецкого потока / Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

Во вторник, 8 декабря, члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В документе среди прочего говорится о военной помощи Украине и расширенных санкциях против проекта Северный поток - 2.

В поддержку законопроекта выступили 289 из 431 члена Палаты представителей. Об этом сообщает Stars and Stripes.

Законопроект предусматривает сумму 740,5 млрд долларов на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.

Отметим, каждая из палат Конгресса одобрила свою версию законопроекта летом этого года. На прошлой неделе Сенат и Палата представителей США согласовали свои версии законопроекта об оборонном бюджете.

Палата представителей американского Конгресса одобрила предоставление Украине военной помощи в 250 миллионов долларов, которые предусмотрены для оказания поддержки Вооруженным силам Украины.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении санкций США против двух российских проектов - Северный поток-2 и Турецкий поток. Санкции предусматриваются за:

содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов;

предоставление страхования и перестрахования;

оказание услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Новые санкции, как часть законопроекта о расходах на оборону, могут вступить в силу к концу года.

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Строительство Северного потока-2 - что известно

Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует Газпром в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Северный поток-2 на данный момент достроен на 95%.

Строительство газопровода Северный поток-2 было прервано в декабре прошлого года после введения санкций со стороны США.

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют строительство газопровода. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа.

Украина же лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства СП-2.

Турецкий поток

Запуск Турецкого потока состоялся 8 января 2020 года. Трубопровод проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. После завершения строительства всей инфраструктуры газ должен пойти в Сербию и Венгрию.

Пропускная способность газопровода Турецкий поток протяженностью 930 км составляет 31,5 млрд куб. м газа в год.

Напомним: