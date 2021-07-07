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Военные корабли Британии у Крыма: у Путина отреагировали с тревогой

7 июля 2021, 13:34
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В Кремле заявили о намерении применить "должные меры" в случае появления британских военных кораблей у захваченного Крыма.

Песков
Россия обеспокоена заявлением Британии о военных кораблях Лондона у Крыма - Песков / Reuters

Москва не ведет переговоров с Лондоном по поводу инцидента, связанного с проходом военного корабля Великобритании Defender вблизи оккупированного Крыма. Заявления о том, что британцы будут посылать свои эсминцы в контролируемый Россией район вызывают обеспокоенность в Кремле. При этом россияне намерены применить ответные меры в случае возникновения подобной ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА Новости, спикер Кремля в ответ на заявление из Лондона о том, что Британия и в дальнейшем будет отправлять свои военные корабли в территориальные воды Украины, сказал, что данное заявление вызывает обеспокоенность у российских властей, а переговоров по поводу прохода кораблей с Великобританией на данный момент не ведется.

"Нет, консультации не ведутся, сейчас фактически отношения находятся в таком подмороженном состоянии. Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность", - сказал Песков.

Также он добавил, что если военные корабли Великобритании окажутся в акватории у захваченного Крыма, то российское государство примет все "необходимые" меры, включая дипломатию.Читайте такжеПроход эсминца Defender у берегов Крыма: в Британии всплыли секретные документы

"И президент России, и на других уровнях было неоднократно уже отмечено, что российская сторона буде принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море. Поэтому в данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская государственная граница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб уточнил, что военный корабль Defender, который ранее проходил вблизи оккупированного Россией Крыма, не нарушал международного законодательства и шел в территориальных водах Украины. В будущем Британия будет отправлять свои корабли в этот район, если в Лондоне это посчитают нужным.

Ситуация с эсминцем Великобритании у берегов Крыма

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