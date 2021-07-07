Военные корабли Британии у Крыма: у Путина отреагировали с тревогой

В Кремле заявили о намерении применить "должные меры" в случае появления британских военных кораблей у захваченного Крыма.
Москва не ведет переговоров с Лондоном по поводу инцидента, связанного с проходом военного корабля Великобритании Defender вблизи оккупированного Крыма. Заявления о том, что британцы будут посылать свои эсминцы в контролируемый Россией район вызывают обеспокоенность в Кремле. При этом россияне намерены применить ответные меры в случае возникновения подобной ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как сообщает РИА Новости, спикер Кремля в ответ на заявление из Лондона о том, что Британия и в дальнейшем будет отправлять свои военные корабли в территориальные воды Украины, сказал, что данное заявление вызывает обеспокоенность у российских властей, а переговоров по поводу прохода кораблей с Великобританией на данный момент не ведется.
"Нет, консультации не ведутся, сейчас фактически отношения находятся в таком подмороженном состоянии. Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность", - сказал Песков.
Также он добавил, что если военные корабли Великобритании окажутся в акватории у захваченного Крыма, то российское государство примет все "необходимые" меры, включая дипломатию.Читайте такжеПроход эсминца Defender у берегов Крыма: в Британии всплыли секретные документы
"И президент России, и на других уровнях было неоднократно уже отмечено, что российская сторона буде принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море. Поэтому в данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская государственная граница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Напомним, ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб уточнил, что военный корабль Defender, который ранее проходил вблизи оккупированного Россией Крыма, не нарушал международного законодательства и шел в территориальных водах Украины. В будущем Британия будет отправлять свои корабли в этот район, если в Лондоне это посчитают нужным.
Ситуация с эсминцем Великобритании у берегов Крыма
- В Министерстве обороны России 24 июня объявили о том, что российский корабль открыл предупредительный огонь в направлении британского эсминца HMS Defender. Корабль совершал проход в акватории Черного моря в 12 километрах от оккупированного Крыма. Россияне сказали, что Су-24М нанес несколько предупредительных бомбометаний по курсу корабля.
- В МИД Украины в ответ заявили, что Россия, таким образом, попыталась укрепить свое влияние в Черном и Азовском морях. Для сдерживания действий Москвы в Киеве предложили усилить сотрудничество украинского государства с НАТО в черноморской акватории.
- Великобритания не подтвердила обстрелы корабля Defender со стороны России. В Лондоне уточнили, что экипаж эсминца ничего не нарушал – корабль двигался в морских границах Украины.
- В Минобороны РФ позже призвали Британию и США не отправлять военные корабли к Крыму и назвали британский эсминец "жирной целью для противокорабельных комплексов Черноморского флота".
- В российском МИД пригрозили "сбросить бомбы" по курсу корабля или самой цели в том случае, если иностранные корабли появятся вблизи захваченного Россией Крыма.