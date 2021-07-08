Вопрос с водой в Крыму решен: в России сделали заявление и раскрыли причину

В России говорят, что ливни решили проблему с водой в Крыму / Instagram

Ливни в захваченном Россией Крыму решили водный вопрос полуострова на ближайшие два года. Теперь российские власти намерены провести работы по ремонту очистных сооружений на полуострова, а также ливневой канализации. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

В эфире телеканала Россия 1 он сказал, что благодаря ливням россияне решила проблему с водой на оккупированном полуострове на этот и следующий год.

"Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год и еще на переходящий есть полностью", - объяснил чиновник.

Также он добавил, что оккупационная администрация намерена провести обновление очистных сооружений и ливневой канализации в Крыму.Читайте также"Оккупанты не знают, что делать": у Зеленского объявили о "решении" проблемы с водой в Крыму

"У нас проблемы с очисткой вод, и президент (Путин - ред.) не просто так сказал и дал мне прямое поручение посмотреть по очистным Черноморского побережья Кавказа и Крыма", - подчеркнул Хуснуллин.

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