УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Вопрос с водой в Крыму решен: в России сделали заявление и раскрыли причину

8 июля 2021, 21:39
Прослушать новость
Остановить

Воды в оккупированном Крыму теперь хватит на ближайшие два года, утверждает Марат Хуснуллин.

Непогода в Крыму
В России говорят, что ливни решили проблему с водой в Крыму / Instagram

Ливни в захваченном Россией Крыму решили водный вопрос полуострова на ближайшие два года. Теперь российские власти намерены провести работы по ремонту очистных сооружений на полуострова, а также ливневой канализации. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

В эфире телеканала Россия 1 он сказал, что благодаря ливням россияне решила проблему с водой на оккупированном полуострове на этот и следующий год.

"Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год и еще на переходящий есть полностью", - объяснил чиновник.

Также он добавил, что оккупационная администрация намерена провести обновление очистных сооружений и ливневой канализации в Крыму.Читайте также"Оккупанты не знают, что делать": у Зеленского объявили о "решении" проблемы с водой в Крыму

"У нас проблемы с очисткой вод, и президент (Путин - ред.) не просто так сказал и дал мне прямое поручение посмотреть по очистным Черноморского побережья Кавказа и Крыма", - подчеркнул Хуснуллин.

Наводнения в Крыму

  • В Крыму из-за ливней был объявлении режим чрезвычайной ситуации. В автономной республике случилось наводнение. Больше всего пострадали Ялта и Керчь – там за 24 часа выпала двухмесячная норма осадков.
  • В Керчи оказались затопленными около 300 домохозяйств. Часть трассы Таврида также попала под воду. Главный стадион города 50-летия Октября фактически стал бассейном.
  • В Ялте с 18 июня объявили чрезвычайную ситуацию. Местным жителям запрещали выходить из дома и купаться в море. Воду на полуострове также временно отключали.
новости России новости Украины новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Вопрос с водой в Крыму решен: в России сделали заявление и раскрыли причину». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Jerry Heil назвала расценки на свои песни для украинских звездJerry Heil назвала расценки на свои песни для украинских звезд Гороскоп на 6 июля 2021 всех знаков Зодиака: катастрофы и кардинальные переменыГороскоп на 6 июля 2021 всех знаков Зодиака: катастрофы и кардинальные перемены Жена Артура Пирожкова в откровенном бикини поразила стройной фигуройЖена Артура Пирожкова в откровенном бикини поразила стройной фигурой Победы и свершения: что сулит Льву гороскоп на июль-2021Победы и свершения: что сулит Льву гороскоп на июль-2021 Изнасиловали и выбросили на дорогу: как наказали девочку, которая оставила подругу умиратьИзнасиловали и выбросили на дорогу: как наказали девочку, которая оставила подругу умирать

Последние новости

22:14

Удар Евросоюза по России: Шмыгаль рассказал, как Европа может "отключить" Газпрому Северный поток-2

22:10

Пять способов узнать, сильна ли ваша иммунная система Видео

22:06

Убийство президента Гаити и грустные аналогии с Украиной мнение

22:05

Как раз в день рождения: в Кривом Роге жестоко расправились с пенсионером

21:52

Бывшая супруга Меладзе прокомментировала секс-скандал

Реклама
21:43

Сердечный приступ: девять симптомов, которые могут проявиться за несколько месяцев до смертельного события Видео

21:39

Вопрос с водой в Крыму решен: в России сделали заявление и раскрыли причину Видео

21:29

Осторожно, очень опасно: ВОЗ начала отслеживать "российский" штамм коронавируса

21:17

Ударная бригада Лукашенко и его сын: кто попал в список санкций Украины против Беларуси

21:16

СМИ выяснили, какую новую должность получит Юлия Мендель

20:50

Поссорились из-за очереди: в киевском магазине покупатель проштрыкнул ножем своего оппонента

20:50

Больше вреда, чем пользы: назван утренний ритуал, который может быть вреден для здоровья Видео

20:42

Вступление Украины в НАТО: Киев призвал Альянс не прикрываться "реформами" и сделать заявление об РФ Видео

20:22

В Херсоне ввели режим ЧС: люди рискуют остаться без воды

20:13

Снова на паузе: Зеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККС

20:06

Как жить дольше: чай, снижающий риск рака, болезней сердца и сахара в крови Видео

19:40

В Греции трагически погибла судья из Черкасской области

19:32

Жесткое условие ФРГ от Украины по СП-2: в МИД объявили о плане на переговоры Зеленского с Меркель Видео

19:26

Дерзкое убийство у отделения полиции в Стрыю: мужчину расстреляли из дробовика Видео

19:06

В Украине из-за "шоковых цен" на сахар резко подорожали другие продукты

Реклама
19:00

Украинских заробитчан очень ждут за рубежом: кто и где требуется Видео

18:45

Насиловал маленькую крестницу и развращал ее сестру: на Житомирщине поймали 47-летнего педофила

18:29

Запорожскую АЭС в Энергодаре штурмовали трое маленьких поросят Видео

18:28

Не доглядел: на Волыни утонул 2-летний мальчик, за которым присматривал отец

18:21

Врачи борются за жизнь малыша, которого отчим жестоко порезал ножом Видео

17:46

"Прилег, предложил отношения": детали скандала с беременностью 12-летней девочки от 17-летнего парня

17:42

"Взял ситуацию в свои руки": в Харькове блогер освятил ТЦ от минирований Видео

17:41

Знак Зодиака Весы – даты, главные черты, и кто им лучше всего подходит

17:34

Борьба, удары с ног и наручники: в Умани пьяная женщина украла самокат и устроила драку с полицией Видео

17:26

Новую почту оштрафовали на сотни миллионов за посылку на 500 гривен: что случилось Видео

17:11

Впервые в истории авиации: в Сети появилось захватывающее видео взлета Ан-225 "Мрия" Видео

16:54

Тропики в Украине: климатолог предупредила об аномальной жаре в июле Видео

16:36

Летний зной и никаких дождей: синоптики прогнозируют за +30 на выходные Видео

16:33

Релизация реформ и точка: в Еврокомиссии назвали условие для предоставления помощи Украине Видео

16:20

Праздник Петра и Павла 2021: история, приметы и традиции праздника

16:01

"Это наш враг": в столице демонтируют памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы

15:51

Вспышка COVID-штамма Дельта грозит Украине уже в июле – эпидемиолог Видео

15:47

"Спасибо, Россия!" Журналист показал фото бурьянов и разрухи на Донбасс-Арене в Донецке Видео

15:26

"Перевешать кучку негодяев на фонарях": в Госдуме назвали Украину "частью РФ" Видео

14:58

Дельфины, бассейн и Елизавета на VAR: Сеть взорвалась мемами после матча Англии и Дании Видео

Реклама
14:53

Связал, избил и жестоко изнасиловал: под Киевом рецидивист надругался над девушкой

14:22

Цены на газ в Европе бьют рекорды: Газпром устроил шантаж и обрубил поставки топлива через Украину Видео

14:17

Пограничники поймали мужчину, который прятал груз наркотиков в бороде Видео

14:09

"Дам в зубы": "слуга народа" Верещук набросилась на Шуфрича после скандала в прямом эфире Видео

13:52

На Закарпатье разбили опасную скалу для расширения дороги на "Большой стройке"

13:49

"Хотим развивать это государство": двойняшки с Волыни получили максимальные баллы на ВНО-2021 Видео

13:44

Эксперты спрогнозировали, подорожает ли отопление в Украине из-за газового шантажа Европы РФ Видео

13:00

Киевский национальный университет культуры стал лучшим искусствоведческим ВУЗом Украины

12:59

Украину разжарит до +35 градусов: синоптик рассказала, когда ждать пекла Видео

12:58

"Товарищ майор живет этажом ниже": задержанный белорусский оппозиционер Протасевич вышел в соцсети Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять