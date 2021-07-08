Вопрос с водой в Крыму решен: в России сделали заявление и раскрыли причину

Воды в оккупированном Крыму теперь хватит на ближайшие два года, утверждает Марат Хуснуллин.
Ливни в захваченном Россией Крыму решили водный вопрос полуострова на ближайшие два года. Теперь российские власти намерены провести работы по ремонту очистных сооружений на полуострова, а также ливневой канализации. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.
В эфире телеканала Россия 1 он сказал, что благодаря ливням россияне решила проблему с водой на оккупированном полуострове на этот и следующий год.
"Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год и еще на переходящий есть полностью", - объяснил чиновник.
Также он добавил, что оккупационная администрация намерена провести обновление очистных сооружений и ливневой канализации в Крыму.Читайте также"Оккупанты не знают, что делать": у Зеленского объявили о "решении" проблемы с водой в Крыму
"У нас проблемы с очисткой вод, и президент (Путин - ред.) не просто так сказал и дал мне прямое поручение посмотреть по очистным Черноморского побережья Кавказа и Крыма", - подчеркнул Хуснуллин.
Наводнения в Крыму
- В Крыму из-за ливней был объявлении режим чрезвычайной ситуации. В автономной республике случилось наводнение. Больше всего пострадали Ялта и Керчь – там за 24 часа выпала двухмесячная норма осадков.
- В Керчи оказались затопленными около 300 домохозяйств. Часть трассы Таврида также попала под воду. Главный стадион города 50-летия Октября фактически стал бассейном.
- В Ялте с 18 июня объявили чрезвычайную ситуацию. Местным жителям запрещали выходить из дома и купаться в море. Воду на полуострове также временно отключали.