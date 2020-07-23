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"Устроили истерику": журналист рассказал, почему русские разозлились на переговорах в Минске

Российская делегация вступила в жесткий спор с украинской.

23 июля 2020, 10:30
Россия, Украина, флаги
Россия, Украина, флаги / УНИАН

Накануне на переговорах в политической подгруппе Трехсторонней контактной группе в Минске случился "обычный тупик".

Об этом на своем канале в мессенджере Telegram написал известный журналист /блогер Денис Казанский, ныне ‒ один из представителей Украины (от Донецка).

По его словам, во время переговоров в политической подгруппе ТКГ российская сторона устроила истерические выпады ‒ из-за постановления украинского парламента №3809 о проведении местных выборов в 2020 году.

"Что касается политической подгруппы, в которой я состою, то там привычный тупик, без перемен. Российские представители от ОРДЛО опять устроили истерику - на этот раз из-за постановления Верховной Рады 3809 о назначении очередных местных выборов в 2020 году", ‒ написал он.

Как утверждает Казанский, в данном документе постановлении российскую делегацию возмутила фраза о том, что выборы на оккупированных территориях могут проводиться исключительно после "вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины". Россияне потребовали, чтобы украинская сторона это постановление отменила.

"Но были, разумеется, вежливо посланы по известному адресу", ‒ подытожил Казанский.

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Напомним, ранее представитель РФ на Минских переговорах Борис Грызлов заявил о том, что контактная группа согласовала дополнительные меры по прекращению огня в зоне военного конфликта на Донбассе. Они вступят в силу с понедельника, 27 июля 2020 года.

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