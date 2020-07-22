Эксперт рассказал, как армия США может парализовать Россию

Эксперт рассказал, как армия США может парализовать Россиию / Reuters

Руководство США располагает военными силами, которые способны нанести парализующий удар по Российской Федерации.

Такое мнение в издании Военно-промышленный курьер высказал известный эксперт по ракетным вооружениям, доктор военных наук Константин Сивков.

По мнению эксперта, для парализующего удара американцы будут опираться главным образом на крылатые ракеты морского (КРМБ) и воздушного (КРВБ) базирования, а также на стратегическую, тактическую и палубную авиацию.

"Состоящие на вооружении американского военного флота КРМБ, имея дальность стрельбы до 1600 километров (по другим данным — до 2400 километров), обеспечивают поражение цели боевой частью 340–450 килограммов при точности попадания 5–10 метров ", — утверждает Сивков.

Кроме того, эксперт утверждает, что потенциально на кораблях американского флота может быть размещено до 4000 КРМБ и около 1100 — на подводных лодках, из которых реально может быть применено не более 3000 КРМБ. Эксперт уверен, что в общей сложности группировка стратегической авиации США может выпустить за вылет около 1200 КРВБ.

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Напомним, ранее руководитель МИД России Сергей Лавров заявлял о том, что официальный Вашингтон категорически, по всей видимости, не намерен продлевать подписанный в 2010 году договор о двустороннем сокращении стратегических ядерных вооружений.