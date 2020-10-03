Война за Нагорный Карабах: эксперт назвал главную цель Баку

Война в Нагорном Карабахе / Скриншот

Главной целью Азербайджана в военном обострении в Нагорном Карабахе являются переговоры на выгодных для него условиях.

Об этом директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос заявил в эфире канала Украина 24.

"Я думаю, это образное утверждение от Азербайджана - "идти до конца", потому что ключевая задача Азербайджана - заставить Армению сесть за стол переговоров и на выгодных для себя (Азербайджана - ред.) условиях заключить мир", - подчеркнул он.

В то же время эксперт подчеркнул, что пока конфликт в Нагорном Карабахе остается локальным.

"В нем задействованы пока две стороны, мы не видим расширения конфликта, приобщения других участников. Конфликт происходит непосредственно на очень ограниченной территории - это оккупированные территории Азербайджана", - добавил Семиволос.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах