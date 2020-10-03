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Война за Нагорный Карабах: эксперт назвал главную цель Баку

3 октября 2020, 01:30

Конфликт в Нагорном Карабахе остается локальным, подчеркнул Игорь Семиволос.

армения, азербайджан, нагорный карабах
Война в Нагорном Карабахе / Скриншот

Главной целью Азербайджана в военном обострении в Нагорном Карабахе являются переговоры на выгодных для него условиях.

Об этом директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос заявил в эфире канала Украина 24.

"Я думаю, это образное утверждение от Азербайджана - "идти до конца", потому что ключевая задача Азербайджана - заставить Армению сесть за стол переговоров и на выгодных для себя (Азербайджана - ред.) условиях заключить мир", - подчеркнул он.

В то же время эксперт подчеркнул, что пока конфликт в Нагорном Карабахе остается локальным.

"В нем задействованы пока две стороны, мы не видим расширения конфликта, приобщения других участников. Конфликт происходит непосредственно на очень ограниченной территории - это оккупированные территории Азербайджана", - добавил Семиволос.

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  • 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
  • Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах

  • В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
  • Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.
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