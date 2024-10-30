Войска КНДР получат мощный удар: СМИ предупредили о "сюрпризе" от ВСУ

У войск Северной Кореи устаревшее оружие и ограниченная военная подготовка, пишут журналисты.

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Войска КНДР могут понести серьезные потери в Украине - СМИ / Коллаж: Главред, фото: KSNA, Википедия

Главные тезисы из статьи EurAsian Times:

У войск КНДР сомнительная военная подготовка

Дроны ВСУ могут стать шоком для военных КНДР

Северокорейских боевиков отправят "охранять" границу

Боевики КНДР на поле боя войны агрессора России против Украины столкнутся с гневом ударных и разведывательных дронов Сил обороны. Российские оккупанты уже хорошо распознают опасность, а вот для северокорейцев ситуация может стать настоящими шоком.

В материале EurAsian Times говорится о том, что планы Пхеньяна, направленные на попытку предоставить своим солдатам опыт боевых действий, могут привести к серьезным потерям. Даже россияне лишь со временем привыкли к дронам ВСУ.

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Какие проблемы у войск КНДР

Журналисты также акцентировали внимание на том, что Северная Корея до сих пор применяет в основном оружие производства еще СССР. У войск минимальный опыт в вооруженных конфликтах. Большинство сил из 1,3 млн военных задействованы в охране границы с Южной Кореей, у них ограниченная подготовка к военным действиям в составе других армий.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Кратко об армии Северной Кореи / Инфографика: Главред

Как будут использованы войск КНДР в войне

Вероятно, северокорейцы будут охранять тыловые объекты, заменяя там российских оккупантов. Такой шаг позволит захватчикам перебросить больше своих военных на передовую.

Войска КНДР в Украине – новости по теме:

Как ранее сообщал Главред, на стороне РФ уже воюют 3 тысячи военных КНДР, в скором времени численность боевиков возрастет до 12 тысяч, сказал президент Владимир Зеленский. Северокорейцы уже присутствуют и на территории Украины.

На войне в Украине могут появиться тысячи северокорейских военных, считают в Пентагоне. По данным американцев, КНДР отправила воевать 10 тысяч своих военных, часть из них в скором времени может оказаться на поле боя.

Войска из КНДР уже попали "под раздачу" ВСУ, написали журналисты El Pais. Вероятно, был нанесен удар по скоплению северокорейцев в Курской области. Боевики могли присоединиться к оккупантам 810-й бригады РФ.

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