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Войска из КНДР уже попали "под раздачу" ВСУ: СМИ раскрыли направление удара

Алексей Тесля
29 октября 2024, 16:41
962
Северокорейские солдаты могли присоединиться к подразделениям 810-й бригады РФ.
Войска из КНДР уже попали 'под раздачу' ВСУ: СМИ раскрыли направление удара
Войска КНДР перебрасывают для войны с Украиной / коллаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • ВСУ могли ударить по военным из КНДР
  • Куда перебросили войска из Северной Кореи

Войска КНДР вероятно впервые попали под удар Сил обороны Украины на линии фронта в Курской области.

Такую информацию получили информацию журналисты от анонимного собеседника из Государственной пограничной службы, пишет El Pais.

Уточняется, что Силы обороны били по точке дислокации северокорейских солдат в Курской области, однако видео- или фотодоказательств этого издание не публиковало.

Вместе с тем уточняется, что по данным отдельных бойцов ВСУ, которые держат позиции на российской территории, пока нет подтверждения, что военные из КНДР действительно прибыли на фронт и присоединились к боевым действиям.

Что такое El País?

El País - крупнейшая по тиражу ежедневная газета в Испании. El País является одной из трех основных испанских национальных газет (вместе с "El Mundo" и "ABC"). Газетой El País, офис которой расположен в Мадриде, владеет испанский медиаконгломерат PRISA. Газета основана 4 мая 1976 года. Главный редактор - Хавьер Морено, пишет Википедия.

"Ни одно из пехотных подразделений, воюющих в Курске, с которыми консультируется газета, не имело визуальных доказательств того, что северокорейские солдаты воюют на фронте", — пишут авторы статьи.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
/ Инфографика: Главред

В то же время отмечается, что северокорейские солдаты могли присоединиться к подразделениям 810-й бригады морпехов ВС РФ. При этом собеседники журналистов из 95 бригады ВСУ отметили, что под Курском северокорейцы вряд ли помогут подразделениям РФ, которые состоят из новобранцев.

"Солдаты из 95-й бригады предполагают, что северокорейцы, если им наконец придется воевать и не выполнять других материально-технических задач, не будут готовы давать хороший бой", — считают украинские военные.

Отправка войск КНДР на войну с Украиной

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о переброске войск КНДР. Глава государства сообщил о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны, которые близки к зоне боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, когда войска КНДР могут начать воевать против Украины. Часть солдат КНДР уже перебралась ближе к Украине.

Как сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что через 3-6 месяцев северокорейские военные на стороне РФ будут обкатаны в бою. Это угроза, которую понимает Южная Корея и должно понимать НАТО, потому что именно на страны Балтии в будущем может напасть Россия, усиленная солдатами Северной Кореи.

Смотрите видео - армия КНДР на Донбассе:

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