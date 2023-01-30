Войска РФ торопятся с наступлением на Украину, в конце весны будет поздно – командующий ВС Литвы

Оккупант Россия попытается использовать промежуток времени, пока Украина не получила нужную тяжелую технику от Запада, считает Вальдемарас Рупшис.

У России есть возможности для обеспечения своих войск военной техникой - Рупшис / Коллаж Минобороны РФ, Википедия

Агрессор Россия ведет тотальную войну против Украины, в которой основное значение имеют материальное обеспечение и логистика. Оккупанты пытаются воспользоваться моментом, пока Киев не получил нужных объемов бронетехники от Запада, и пойти в наступление. В Москве понимают, что в конце весны наступать будет поздно. Об этом заявил командующий Вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

В интервью Guildhall он рассказал о том, что война России против Украины стала тотальной – в такой ситуации ключевую роль играет материальное обеспечение и логистика. Российские оккупанты готовятся к наступлению и могут остановиться только в том случае, если увидят, что украинское государство готово его отразить.

"Сейчас ведь даже слепому видно, что они готовятся к следующей волне наступления. И остановиться или сменить замысел они, возможно, могут только при условии, если увидят, что Украина располагает достаточным количеством, оборудования, амуниции, вооружения и подготовленного личного состава", - отметил Рушпис.

По его словам, если война затянется, все будет зависеть от ресурсов. У Москвы есть возможности обеспечить вооружениями своих оккупантов.

"Мы должны иметь ввиду, что у России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами – они могут воевать, у них также достаточно авиации", - отметил военачальник.

Также он добавил, что передача Киеву тяжелой бронетехники сыграет важно роль в ходе войны. Оккупанты понимают – если они не пойдут в наступление сейчас, в конце весны будет поздно.

"Мы видим позитивные сигналы и из Лондона о тяжелых танках Challenger, и из Парижа. Россияне понимают, что если они не осуществят наступление сейчас, в конце весны будет поздно. Я вам скажу, что внутри НАТО, на уровне моих коллег тридцати Главнокомандующих есть единое мнение. Ваша война - это наша война, мы должны поддержать Украину всеми доступными средствами", - подчеркнул Вальдемарас Рупшис.

Угроза наступления России

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупант Российская Федерация готовится к новому наступлению на Украину. Захватчики могут пойти в атаку до 24 февраля – "годовщины" полномасштабного нападения. По мнению Данилова, они будут наступать на Донбассе, чтобы попытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Как полагает военный эксперт Олег Жданов, агрессор Россия в феврале-марте задействует свой 200-тысячный резерв и отправит его в Украину. Захватчики попытаются оккупировать весь Донбасс и, возможно, попытаются построить буферную зону над регионом путем захвата районов в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что российские войска пытаются прорвать оборону украинских войск в районе Бахмута и Угледара. Они хотят получить возможность продвинуться в сторону Славянска, Краматорска и Покровска. Ключевая цель – захват всего Донбасса.

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