glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Войска РФ торопятся с наступлением на Украину, в конце весны будет поздно – командующий ВС Литвы

30 января 2023, 13:30
Оккупант Россия попытается использовать промежуток времени, пока Украина не получила нужную тяжелую технику от Запада, считает Вальдемарас Рупшис.
Войска РФ, Вальдемарас Рупшис
У России есть возможности для обеспечения своих войск военной техникой - Рупшис / Коллаж Минобороны РФ, Википедия

Агрессор Россия ведет тотальную войну против Украины, в которой основное значение имеют материальное обеспечение и логистика. Оккупанты пытаются воспользоваться моментом, пока Киев не получил нужных объемов бронетехники от Запада, и пойти в наступление. В Москве понимают, что в конце весны наступать будет поздно. Об этом заявил командующий Вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

В интервью Guildhall он рассказал о том, что война России против Украины стала тотальной – в такой ситуации ключевую роль играет материальное обеспечение и логистика. Российские оккупанты готовятся к наступлению и могут остановиться только в том случае, если увидят, что украинское государство готово его отразить.

"Сейчас ведь даже слепому видно, что они готовятся к следующей волне наступления. И остановиться или сменить замысел они, возможно, могут только при условии, если увидят, что Украина располагает достаточным количеством, оборудования, амуниции, вооружения и подготовленного личного состава", - отметил Рушпис.

По его словам, если война затянется, все будет зависеть от ресурсов. У Москвы есть возможности обеспечить вооружениями своих оккупантов.

"Мы должны иметь ввиду, что у России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами – они могут воевать, у них также достаточно авиации", - отметил военачальник.

Также он добавил, что передача Киеву тяжелой бронетехники сыграет важно роль в ходе войны. Оккупанты понимают – если они не пойдут в наступление сейчас, в конце весны будет поздно.

"Мы видим позитивные сигналы и из Лондона о тяжелых танках Challenger, и из Парижа. Россияне понимают, что если они не осуществят наступление сейчас, в конце весны будет поздно. Я вам скажу, что внутри НАТО, на уровне моих коллег тридцати Главнокомандующих есть единое мнение. Ваша война - это наша война, мы должны поддержать Украину всеми доступными средствами", - подчеркнул Вальдемарас Рупшис.

Угроза наступления России

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупант Российская Федерация готовится к новому наступлению на Украину. Захватчики могут пойти в атаку до 24 февраля – "годовщины" полномасштабного нападения. По мнению Данилова, они будут наступать на Донбассе, чтобы попытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Как полагает военный эксперт Олег Жданов, агрессор Россия в феврале-марте задействует свой 200-тысячный резерв и отправит его в Украину. Захватчики попытаются оккупировать весь Донбасс и, возможно, попытаются построить буферную зону над регионом путем захвата районов в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что российские войска пытаются прорвать оборону украинских войск в районе Бахмута и Угледара. Они хотят получить возможность продвинуться в сторону Славянска, Краматорска и Покровска. Ключевая цель – захват всего Донбасса.

Смотрите видео Главред - Кочетков назвал сценарий и сроки нового наступления России

Военная помощь Украине:

Литва ВСУ войска России война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:35

Загадка советских домов: почему в СССР зеркала вешали у потолка

13:30

Войска РФ торопятся с наступлением на Украину, в конце весны будет поздно – командующий ВС ЛитвыВидео

13:28

В Украине выдают повестки нового образца: что грозит за неявку в военкоматВидео

13:21

Польша готова передать Украине истребители F-16 – премьер-министр МоравецкийВидео

13:02

Служащий в ВСУ Дмитрий Дикусар нарушил трехмесячное молчание - показал, как его изменила война

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:00

Гороскоп на завтра 31 января 2023: Близнецам – энергичность, Девам – покой, а Козерогам – работа

12:58

"Рухнет вся Россия": Кочетков объяснил, чего больше всего боятся в КремлеВидео

12:49

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала милые фото с их прогулкиВидео

12:48

ВСУ уничтожили бронемашину с шестью ФСБ-шниками: в живых остался только один разведчик

Реклама
12:41

Путин "слил" военные объекты Ирана в обмен на лекарство от рака - СМИ

12:36

РФ есть чем наступать, "железа" хватает: эксперт дал тревожный прогнозВидео

12:10

Истребители Запада на голову выше российских "сушек": Свитан рассказал о боевом могуществе F-16Видео

12:10

На 3 знака Зодиака в 2023 году обрушится ураган перемен: кому ждать удивительных сюрпризов судьбыВидео

11:59

Пропагандистку НТВ изнасиловали, оператора избили: кадыровцы покуражились в МелитополеВидео

11:58

Гайдая хотят уволить с должности главы Луганской ОГА и отправить в Казахстан - СМИ

11:44

Украина не будет в безопасности, пока Крым в руках России - генерал Бен ХоджесВидео

11:32

10 признаков, что он больше не любит: что с этим делатьВидео

11:28

Угроза массированной атаки ракетами и дронами: РФ готова нанести точечный ударВидео

11:24

Чистки в Кабмине: 8 министров могут остаться без должностей - СМИ

11:23

"Злая мумия из фильма ужасов": засушенную путинистку Долину гонят со сцены открытым текстом

Реклама
11:11

Лужицы и кучки в тапках останутся в прошлом: как приучить кота к лотку и унитазу

11:02

Новая волна мобилизации для наступления на Украину: в разведке Британии раскрыли планы России

10:54

85-летний ведущий В мире животных Николай Дроздов попал в реанимацию после жуткой травмы

10:50

РФ "больше не будет унижена": перед вторжением в Украину Герасимов угрожал УоллесуВидео

10:32

"Начнут реальную бомбежку": астролог назвала самые опасные города на этой неделеВидео

10:30

"Твой дом теперь Россия": Повалий рассказала, как вывозила маму из КиеваВидео

10:19

Украина хочет вступить в ЕС в течение двух лет – ШмыгальВидео

10:09

Украину ждет "авиационный" Рамштайн, Запад даст истребители F-16C/D – СвитанВидео

09:54

Правда или миф: почему люди ставят кактус возле компьютера

09:41

Какими будут отношения Киева и Москвы после победы Украины - прогноз БудановаВидео

09:07

От Саши Белого не осталось и следа: 49-летний Безруков поразил постаревшим видом

09:00

Украина весной получит F-16, ВСУ начнут зачистку Крыма с полномасштабным наступлением – СвитанВидео

08:56

Контрнаступление ВСУ из-за задержки танков может быть перенесено на конец весны-начало лета – ISWВидео

08:55

Танки Abrams доставят в Украину в конце 2023 года – WP

08:41

"Дальше война будет бессмысленной": Жданов назвал основную цель для ВСУ

08:16

Война и запасы титана в Украине: о публикации Newsweekмнение

08:07

Украина победит РФ так же, как Давид победил Голиафа - Буданов

08:00

Гороскоп на сегодня 30 января: Близнецам – горящие дедлайны, Ракам - обманВидео

07:34

"Крышку может сорвать в любой момент": Кочетков объяснил, почему россияне терпят ПутинаВидео

07:26

Путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне вторжения в Украину

Реклама
06:40

РФ ударила ракетой по жилому дому в Харькове: есть жертва и пострадавшие

06:01

Соледар - пиррова победа для россиян: окружения украинского гарнизона в Бахмуте нетмнение

05:30

В чем лучше всего делать кофе: 5 способов, которые покорят всех кофеманов

05:30

Как смягчить жесткую говядину: хитрый секрет – и от тарелки за уши не оттащишьВидео

03:30

Врежет мороз - 16° и завалит снегом: Украину атакует северный колотунВидео

02:15

"Мы пройдем там пулей": аналитик рассказал, следует ли ожидать на территории Крыма большой войныВидео

01:32

Для победы Украине нужно выполнить два проекта: полковник спрогнозировал, когда закончится войнаВидео

00:50

Военный откровенно ответил, удастся ли россиянам до марта взять Краматорск и СлавянскВидео

29 января, воскресенье
23:40

В Иране мощная "бавовна": СМИ сообщают о взрывах в штаб-квартире Корпуса стражейВидео

23:04

Гороскоп на февраль 2023 года для Стрельцов: астролог назвала самые удачные дни месяцаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять