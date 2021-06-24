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"Возили как г*вно по полю": сын Жириновского из Госдумы разразился оскорблением в адрес Украины

24 июня 2021, 21:11
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Сборную России с Украиной сравнивают только "идиоты", сказал Игорь Лебедев.

Депутат Госдумы Ледебев назвал Украину "непонятной украинской окраиной" / Скриншот YouTube-канал ЛДПР-ТВ

Депутат Госдумы РФ, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев разозлился из-за сравнения сборной Украины по футболу со сборной России и заявил, что ему "плевать" на украинскую команду, и что так делают только "идиоты". При этом он назвал "унижением Великой России" подобные аналогии с "непонятной украинской окраиной".

В комментарии Чемпионат.com он сказал, что ему не важны изображения на футбольной форме сборной Украины и выход украинской команды в 1/8 финала Евро-2020. Политик не хочет, чтобы российскую сборную сравнивали с украинской национальной командой.

"Мне плевать на сборную Украины. Мне плевать, что изображено на их форме. Мне плевать, вышли они в плей-офф Евро-2020 или нет. Не понимаю, почему такое пристальное внимание к этой сборной? Мы — не Украина, а Россия. Хочу, чтобы мы обсуждали сборную России. Да, мы безусловно обсуждаем и её, но в том числе в контексте сборной Украины. Давайте ещё с Македонией сравнимся", - отметил Лебедев.

По его словам, российскую команду с украинской сравнивают только "идиоты". Австрия в игре с Украиной, дескать, "возила как г*вно по полю" украинскую сборную, а "Великая Россия" якобы не должна "унижать себя" сравнением с "непонятной украинской окраиной".Читайте такжеУ Путина готовы к появлению сборной Украины в футболках с Крымом на матче в Петербурге

"Сборную России сравнивают с Украиной? Кто это делает? Идиоты! Лично я сравнивать с Украиной не хочу — мне на них плевать. Я болею за красивый футбол. Сегодня играют Португалия и Франция — вот это матч! Или, например, встреча Швеции и Польши, когда шведы забивают на 94-й минуте и доказывают, что в футбол играют до финального свистка… Испанцев сегодня прорвало: они забили словакам пять мячей. Зачем мне нужна Украина? В последнем матче австрийцы возили их как г*вно по полю. Что в них особенного? Почему мы унижаем сами себя? Великая Россия и непонятная украинская окраина", - подчеркнул Игорь Лебедев.Читайте такжеВ России объявили о "заговоре" против сборной на матче с Бельгией и позвали на помощь ФСБ

Напомним, благодаря победе сборной Испании над Словакией со счетом 5:0 и триумфу шведской сборной над Польшей на последних минутах матча, Украина смогла пробиться в плей-офф Евро-2020.

Сборная России заняла последнее место в своей группе, проиграв Дании со счетом 1:4 в заключительном матче группового этапа.

Скандал между Россией и Украиной на Евро-2020

  • Украинская ассоциация футбола (УАФ) 6 июня презентовала новую футбольную форму сборной Украины с картой, на которой изображен оккупированный Россией Крым, и лозунг "Слава Украине – Героям слава!". Федерация футбола приняла решение, что в такой амуниции украинская команда будет выступать на Евро-2020.
  • Россия пожаловалась в УЕФА на Украину, чтобы украинской сборной запретили выступать в такой форме. По мнению россиян, на экипировке команды изображены политические мотивы. В УЕФА приняли жалобу россиян и запретили Украине выступать в такой форме на Евро-2020. Организация призвала убрать с футболок лозунг "Героям слава".
  • 11 июня УАФ утвердила карту Украины с Крымом и лозунг "Слава Украине – Героям слава" как официальные футбольные символы страны.
  • Позже Украинской ассоциации футбола удалось договориться с УЕФА о том, что лозунг "Героям слава" останется на форме команды. Однако теперь он расположен с внутренней стороны футболки.
Госдума РФ сборная России сборная Украины по футболу Игорь Лебедев
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