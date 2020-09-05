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Врач из Минска рассказала о невероятной жестокости силовиков

5 сентября 2020, 13:54

Людей особо сильно били по ногам. Результатами были огромные гематомы и переломы конечностей - пальцев, лучевых костей, повреждения суставов.

Беларусь,протесты
Врач из Минска рассказала о жестокости силовиков / Reuters

Протесты в Беларуси продолжаются уже 28 дней. Зверства белорусских силовиков вызывают недоумение. О жестокости силовиков рассказала невролог, работающая на скорой помощи.

Об этом врач рассказала в интервью DW.

По словам Марины (фамилия в целях безопасности не называется), в ночь с 13 на 14 августа он осматривала людей, выходивших из Центра изоляции правонарушений (ЦИП) на Окрестина.

"Вначале выпускали тех, кто, если можно так сказать, не очень пострадал: люди были с синяками, но выходили сами и довольно бодро. После 3 часов ночи стали освобождать тех, кто был сильно избит. У них были так называемые „очки" — стекающие синяки под глазами. Такие появляются при травмах головы средней степени тяжести. Я осматривала людей с проломленным черепом, то есть была видна вмятина от удара тупым предметом", — рассказала невролог.

Врач подчеркнула, что людей особо сильно били по ногам. Результатами были огромные гематомы и переломы конечностей: пальцев, лучевых костей, повреждения суставов, инфицированные переломы.

"Запомнился парень, которому дреды срезали вместе с кожей головы. По его словам, сотрудники изолятора не любят людей, которые чем-то внешне отличаются: если у человека был пирсинг или татуировки, били больше других. Говорили еще, что задержанных делили на группы и помечали краской: наносили на одежду или просто на голову. Например, если при обыске в телефоне находили фото с акций протеста, белый браслет или бело-красно-белый флаг, человека помечали и избивали с особым усердием", — добавила невролог.

При этом практически все, с кем общалась врач, говорили, что за трое суток ели, в лучшем случае, один раз.

Также невролог рассказала о последствиях таких травм

"Разрывы внутренних органов могут привести к смерти от кровопотери. После черепно-мозговых травм средней степени тяжести взрослый человека может восстанавливаться год или два, могут остаться необратимые неврологические последствия на всю жизнь", - детализировала она.

Кроме того, невролог поведала об издевательствах фельдшера в изоляторе.

"Задержанные рассказывали, что в ЦИП есть свой фельдшер. По их словам, он либо вовсе не оказывал помощь, либо, если человек уже был без сознания, вызывал скорую. Мужчина говорил, что у него сломаны пальцы, а фельдшер вывернул их еще больше", - добавила она.

Протесты в Беларуси – что было ранее:

  • 1 сентября в ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране.
  • 22 августа в Минске жертвы силовиков показали, как их избивали. Люди нарисовали на асфальте контуры камеры на шесть человек, после чего встали внутрь с плакатами: "Потерял сознание – били сильнее", "Нас заставили раздеться догола", "Узнали, что пианист – начали ломать пальцы", "Судили без адвоката", "Терял сознание от боли" и др.
  • 22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
  • 22 августа в Сеть попало видео пыток протестующих в изоляторе Минска. После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более семи тысяч человек.
  • 19 авгуса в Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних. Подростков ставили на колени, наносили увечья.

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