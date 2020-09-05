Врач из Минска рассказала о невероятной жестокости силовиков

Людей особо сильно били по ногам. Результатами были огромные гематомы и переломы конечностей - пальцев, лучевых костей, повреждения суставов.
Протесты в Беларуси продолжаются уже 28 дней. Зверства белорусских силовиков вызывают недоумение. О жестокости силовиков рассказала невролог, работающая на скорой помощи.
Об этом врач рассказала в интервью DW.
По словам Марины (фамилия в целях безопасности не называется), в ночь с 13 на 14 августа он осматривала людей, выходивших из Центра изоляции правонарушений (ЦИП) на Окрестина.
"Вначале выпускали тех, кто, если можно так сказать, не очень пострадал: люди были с синяками, но выходили сами и довольно бодро. После 3 часов ночи стали освобождать тех, кто был сильно избит. У них были так называемые „очки" — стекающие синяки под глазами. Такие появляются при травмах головы средней степени тяжести. Я осматривала людей с проломленным черепом, то есть была видна вмятина от удара тупым предметом", — рассказала невролог.
Врач подчеркнула, что людей особо сильно били по ногам. Результатами были огромные гематомы и переломы конечностей: пальцев, лучевых костей, повреждения суставов, инфицированные переломы.
"Запомнился парень, которому дреды срезали вместе с кожей головы. По его словам, сотрудники изолятора не любят людей, которые чем-то внешне отличаются: если у человека был пирсинг или татуировки, били больше других. Говорили еще, что задержанных делили на группы и помечали краской: наносили на одежду или просто на голову. Например, если при обыске в телефоне находили фото с акций протеста, белый браслет или бело-красно-белый флаг, человека помечали и избивали с особым усердием", — добавила невролог.
При этом практически все, с кем общалась врач, говорили, что за трое суток ели, в лучшем случае, один раз.
Также невролог рассказала о последствиях таких травм
"Разрывы внутренних органов могут привести к смерти от кровопотери. После черепно-мозговых травм средней степени тяжести взрослый человека может восстанавливаться год или два, могут остаться необратимые неврологические последствия на всю жизнь", - детализировала она.
Кроме того, невролог поведала об издевательствах фельдшера в изоляторе.
"Задержанные рассказывали, что в ЦИП есть свой фельдшер. По их словам, он либо вовсе не оказывал помощь, либо, если человек уже был без сознания, вызывал скорую. Мужчина говорил, что у него сломаны пальцы, а фельдшер вывернул их еще больше", - добавила она.
Протесты в Беларуси – что было ранее:
- 1 сентября в ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране.
- 22 августа в Минске жертвы силовиков показали, как их избивали. Люди нарисовали на асфальте контуры камеры на шесть человек, после чего встали внутрь с плакатами: "Потерял сознание – били сильнее", "Нас заставили раздеться догола", "Узнали, что пианист – начали ломать пальцы", "Судили без адвоката", "Терял сознание от боли" и др.
- 22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
- 22 августа в Сеть попало видео пыток протестующих в изоляторе Минска. После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более семи тысяч человек.
- 19 авгуса в Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних. Подростков ставили на колени, наносили увечья.