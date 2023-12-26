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Враг Путина и друг Украины: эксперт назвал конкурента Трампа от республиканцев

Алексей Тесля
26 декабря 2023, 03:30
Ники Хейли с начала вторжения РФ является последовательной сторонницей поддержки Украины, напомнил Александр Хара.
Хара, Хейли
Александр Хара оценил политические перспективы Никки Хейли / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/alexander.khara, Facebook/NikkiHaley

Вместо вероятного кандидата в президенты США Дональда Трампа Республиканская партия может поддержать Рона ДеСантиса и Никки Хейли, заявил эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, важно то, что к Хейли, которая неплохо показала себя во время недавних публичных дебатов, недавно перешли несколько очень влиятельных американских "денежных мешков" и политически активные организации.

"А это значит, что Ники Хейли будет иметь большие деньги на рекламу на ТВ и радио, не говоря уже о социальных сетях. Но главное, что ее команда сможет оперировать большими данными - в частности, ими проводился опрос различных слоев населения, поэтому они очень хорошо понимают эту картинку происходящего в головах республиканцев", - пояснил эксперт.

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По его словам, Хейли очень интересная и харизматичная кандидатура: она дважды была губернатором, занимала должность спецпредставителем при ООН, то есть имеет опыт дипломатической работы.

"Если Трампа не будет, эти двое, Хейли и ДеСантис, будут самыми близкими к нему по рейтингу", - уверен собеседник.

Он также отметил, что Хейли во многих вопросах поддерживала политику Трампа, потому что стремится сохранить поддержку трампистов одновременно с приверженностью вменяемых республиканцев.

"Мы в Украине будем надеяться, что это будет Хейли, которая с начала полномасштабного вторжения является последовательной сторонницей поддержки Украины и считает Путина угрозой. Тогда как ДеСантис в свое время называл войну в Украине "территориальным спором между Украиной и Россией" (после чего он, кстати, потерял несколько процентов популярности). Еще рано говорить об определенной траектории - Трамп до сих пор остается наиболее вероятной кандидатурой от республиканцев", - добавил Хара.

Кто такой Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Ранее Хара завил о том, что США ждет повторение сценария борьбы 2020 года. Предстоящие выборы окажут решающее влияние на Соединенные Штаты, а победа Трампа может разрушить всю систему государства.

Напомним, Верховный суд Колорадо запретил Трампу баллотироваться в президенты в 2024 году. Решение касается только этого штата, однако его значение может повлиять на президентскую кампанию в целом.

Как сообщал Главред, демократ Сената, Чак Шумер, выразил опасение, что возможный кандидат на президентство, Дональд Трамп, может помешать соглашению между Демократической и Республиканской партиями относительно иммиграционного законодательства и помощи Украине.

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Дональд Трамп Никки Хейли Александр Хара выборы в США
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