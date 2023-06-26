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"Все ружья могут начать стрелять": Сотник оценил риск применения ядерного оружия Путиным

Анна Ярославская
26 июня 2023, 02:53
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Украину, которая уже второй год живет в условиях полномасштабной войны с Россией, никакими ударами не запугать. Шантаж на Киев не действует.
Александр Сотник, Владимир Путин
Александр Сотник оценил риск применения ядерного оружия Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Недавно президент США Джо Байден заявил о том, что он верит в реальность применения российским диктатором Путиным тактического ядерного оружия. Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник прокомментировал слова главы Белого дома и оценил риски того, что хозяин Кремля действительно нажмет на "красную кнопку".

"Это очень важное заявление (Байдена, - ред.), которое несколько меняет акценты. До недавних пор считалось, что все (в том числе, и я), кто говорит об опасности и реальности применения Путиным ядерного оружия – тактического или, не дай Бог, стратегического – алармисты и всепропальщики. Однако эта позиция, скорее всего, дает способность видеть реальную картину", - сказал Сотник в интервью Главреду.

По его словам, Путин понимает – у него нет выхода, его может спасти только пребывание у власти.

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"Сейчас построенная им вертикальная конструкция очень сильно шатается, а удар по Крыму может ее опрокинуть. Поэтому, образно говоря, все ружья на стенах могут начать стрелять. Вот в чем самая большая опасность", - считает журналист.

Однако, по мнению Сотника, Украину, которая уже второй год живет в условиях полномасштабной войны с Россией, никакими ударами не запугать.

"Шантаж на Киев не действует. Киеву нужно лишь принять как данность наличие опасности и зафиксировать это. Следует быть готовыми к тому, что такая угроза действительно может быть", - добавил он.

Ядерное оружие России в Беларуси

Напомним, что Лукашенко похвастался, что в Беларусь привезли ядерное оружие от Путина. Российский диктатор Александр Лукашенко заявил, что страна-агрессор Россия начала поставлять в Беларусь тактическое ядерное оружие.

Подоляк прокомментировал ядерные угрозы Лукашенко. Директор Беларуси Александр Лукашенко пытается создать для агрессора России возможности влияния на развязанную против Украины войну, считает Михаил Подоляк.

Россия разместит в Беларуси ядерное оружие. Агрессор Россия не передает Беларуси тактическое ядерное оружие – полный контроль над вооружениями останется за Москвой, сказал глава Сергей Шойгу.

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