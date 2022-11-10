"Все сложнее готовить к выступлениям на публике": стало известно о новых проблемах Путина со здоровьем

​ Путин якобы постоянно принимает лекарственные препараты / kremlin.ru

Здоровье российского диктатора Владимира Путина все чаще вызывает обеспокоенность врачей - на фоне постоянного стресса оно ухудшилось.

Как пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, в связи с онкологией у Путина начались серьёзные проблемы с пищеварением, и он последние несколько месяцев находится на жесткой диете.

"Плюс приступы кашля, головокружения, нарушения сна, боли в животе, постоянная тошнота, и это не считая проблем с проявлением симптомов болезни Паркинсона и шизоаффективного расстройства", - говорится в сообщении.

По данным канала, Путин постоянно принимает лекарственные препараты, а подготовить президента к показу на публике становится всё сложнее.

"К этому стоит добавить возросшие риски в плане личной безопасности. Весь комплекс проблем привел президента к принятию решения после Нового года перейти в режим "самоизоляции" и проводить большую часть времени в одной из резиденций, оборудованных так называемым "бункером". Будет это решение реализовано сразу после Нового года или через короткий период после, президент пообещал сообщить непосредственно перед "самоизоляцией", - пишет генерал СВР.

Путин болен - что известно

У президента РФ Владимира Путина диагностирована ранняя стадия болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы. Состояние здоровья кремлевского диктатора постепенно ухудшается. Об этом писало издание The Sun со ссылкой на утечку электронных писем Кремля и собственные источники в российской разведке.

Серьезную болезнь Путина подтвердил и глава Главного управления разведки Украины. По словам Буданова, у российского диктатора одновременно несколько значительных заболеваний, одно из которых - это рак. Кроме того, глава ГУР сообщил, что в РФ уже готовится смена политического руководства.

К слову, кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

Другие новости: