ВСУ уничтожили тысячи офицеров РФ: СМИ раскрыли масштабы потерь оккупантов

Могилы уничтоженных в Украине военных РФ / Скриншот

В войне с Украиной российские оккупационные войска ежедневно теряют сотни военных убитыми.

Об этом заявил высокопоставленный представитель минобороны США, комментируя данные о потерях армии РФ, сообщает Reuters.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что Россия уже потеряла в захватнической войне с Украиной тысячи лейтенантов и капитанов.

По словам представителя Минобороны США, помимо уничтоженных лейтенантов и капитанов были убиты сотни полковников и "многие" российские генералы.

Также подчеркивается, что Россия классифицирует гибель военных как государственную тайну и не обновляла свои официальные данные о потерях.

В США также считают, что Украина уничтожила более 100 "высокоценных" российских целей на территории Украины, включая командные пункты, склады боеприпасов и объекты ПВО.

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Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что в Луганской области во время битв за Лисичанск и Северодонецк украинские военные уничтожили около 11 тысяч российских оккупантов.

"По неофициальным оценкам россиян, в боях за Северодонецк и Лисичанск погибли около 10-11 тысяч оккупантов", - говорит он.

Позднее сообщалось о том, что уже на второй день полномасштабного вторжения России в Украину – 25 февраля 2022 года - под Киевом ВСУ ликвидировали полковника полиции Игоря Мурзина. Однако в РФ тело замкомандира Кузбасского спецотряда быстрого реагирования (СОБР) оккупанты отправили больше чем через четыре месяца.

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