"Потому что будет беда": Лукашенко готов поделиться властью и назвал главное условие

Лукашенко заявил, что он не будет делиться властью под давлением / tut.by

Победитель президентских выборов в Беларуси согласно решению Центризбиркома Александр Лукашенко готов пойти на перераспределение властных полномочий, которые могут изменить баланс власти в стране.

Об этом он заявил в ходе своего выступления на Минском заводе колесных тягачей, сообщает издание Белта.

По словам Лукашенко, идет работа по внесению изменений в Конституцию государства. Принятые поправки должны изменить систему распределения властных полномочий.

Политик считает, что этот процесс будет реализован при определенном условии.

"Нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - сказал белорусский президент.Читайте также200 тысяч протестующих: в Беларуси прошел самый массовый в истории марш

Также Лукашенко подчеркнул, что готов поделиться абсолютной властью в стране, но не будет этого делать "под давлением и через улицу".

Ранее глава РБ Александр Лукашенко прибыл на встречу с рабочими Минского завода колесных тягачей, в ходе которой заявил, что перевыборов президента страны не будет. Рабочие освистали политика и призвали его уйти в отставку.

Напомним, в конце июня Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие два года в Беларуси намерены разработать новую модель Конституции страны, в механизме которой предусмотрена децентрализация и усиление роли органов местного самоуправления.