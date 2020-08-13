Лукашенко поручил освободить "попавших под раздачу"

Лукашенко поручил отпустить задержанных во время протестов / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение разобраться со всеми фактами задержаний активистов, которые выступают против официальных результатов выборов.

Об этом в четверг, 13 августа, сообщил председатель верхней палаты парламента Беларуси, пишет Белта.

По его словам, из изоляторов уже отпущены более тысячи человек. В свою очередь, министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ признал, что сотрудники милиции и спецназа превышали свои полномочия в ходе подавления протестов.

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Он заявил, что берет ответственность на себя за травмы случайных людей на протестах, "попавших под раздачу" в ходе разгона манифестантов.

Караев так же заявил о необходимости в первую очередь выпускать из изоляторов задержанных журналистов.

Протесты в Беларуси

Как ранее писал Главред, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Массовые протесты в Беларуси начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером избирательной гонки является действующий президент Александр Лукашенко.

Белорусская оппозиция утверждает, что во время выборов были масштабные фальсификации. В Беларуси люди вышли на акции протеста, чтобы отстоять свое право выбирать президента. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертва и много пострадавших.