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"Не мучайте меня": соперница Лукашенко не могла решить, чей Крым

27 июля 2020, 22:58

Светлана Тихановская считает, что Крым пренадлежит Украине "юридически".

Тихановская со второй попытки ответила на вопрос о Крыме - фото Белта

Основная соперница действующего президента Беларуси на выборах Светлана Тихановская со второй попытки удосужилась ответить на вопрос о том, кому принадлежит Крым.

Об этом сообщает hromadske, которое передало соответствующий вопрос белорусскому Еврорадио, бравшему интервью у кандидата в президенты.

Когда ведущий задал вопрос, после паузы и глубокого вздоха Тихановская ответила:

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"Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, которая против любого проявления войн. И мне очень больно из-за того, что в Украине была война ... Это очень болезненный вопрос, и он разделяет людей, настраивает друг против друга. Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически – российский. И не мучайте меня больше".

Аннексия Крыма

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация уже потеряла шансы успешно нормализовать незаконную оккупацию Крыма. Действия российских оккупантов в Крыму требуют усиления давления на Москву.

По словам Кулебы, нарастающие нарушения прав человека и милитаризация аннексированного Крыма требуют усиления давления на Кремль, чтобы ему не удалось завершить незаконную оккупацию и он вернул полуостров Украине.

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