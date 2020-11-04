УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Выборы в США: Байдену по ошибке посчитали 100 тысяч лишних голосов​

4 ноября 2020, 18:00

Джо Байдену по ошибке посчитали лишние голоса в Вирджинии.

Байдену отдали лишних 100 тысяч голосов / Reuters

Кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену по ошибке посчитали 100 тысяч лишних голосов на выборах в США в Вирджинии.

Как сообщает The Washington Post, несмотря на это, Байден лидирует в Вирджинии с отрывом в более чем 9%.

По данным СМИ, из-за математической ошибки в округе Фэрфакс утром посчитали лишних 100 тысяч голосов за Байдена. По словам представителя избирательной комиссии округа, ошибку обнаружили и исправили.

Победа в Вирджинии дает кандидату 13 голосов выборщиков.​


По данным американского телеканала Fox News, по результатам обработки 87% бюллетеней, Байден набирает в Вирджинии 53,9% (2 319 709) голосов, а Трамп — 44,6% (1 921 900).

По последним данным, у Байдена 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Для победы нужно 270 голосов.

Действующий президент США Дональд Трамп на свей странице в Twitter прокомментировал промежуточные результаты выборов.

"Вчера вечером я лидировал, часто с большим отрывом, во многих ключевых штатах, которые почти во всех случаях контролируются и управляются демократами. Затем один за одним они стали волшебным образом исчезать после того, как были подсчитаны внезапные вбросы бюллетеней. Очень странно. А те, кто проводили экзитполы, представили все совершенно неправильно", - отметил Трамп.​

При этом в штабе Байдена заявили, что именно он станет новым президентом США. В Демократической партии уверенны, что они одержали победу в одном из ключевых штатов - Висконсине. При этом утверждают, что Дональд Трамп будет требовать перерасчета голосов в Висконсине.

Отметим, по последним данным выборов президента в США, Байден вырвался вперед и лидирует с минимальным отрывом. Так, в стратегически значимых для победы на выборах президента США штатах Мичигане и Висконсине подсчитали уже 94 и 95% голосов избирателей.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:

  • Выборы американского главы государства состоялись 3 ноября. Согласно обновляющимся в режиме реального времени данным подсчета голосов, в президентской гонке лидирует Джо Байден с результатом в 50,2% (224 голоса от выборщиков). У Трампа – 48, 3% (213 голосов выборщиков).
  • Трамп получил преимущество в ряде ключевых штатов, однако расклад может измениться. Во многих штатах еще идет подсчет голосов, а миллионы граждан проголосовали по почте – бюллетени поступают в избирательные участки, что может значительно усилить позиции Байдена.
  • Действующий президент Дональд Трамп уже успел объявить о своей победе на выборах и пообещал обратиться в Верховный суд в том случае, если в рамках избирательного процесса будут установлены нарушения.

Дональд Трамп Джо Байден выборы в США
Сейчас вы просматриваете новость «Выборы в США: Байдену по ошибке посчитали 100 тысяч лишних голосов​». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:10
Министр назвал главную причину загаженности киевского воздуха
18:10
"А где Ведьмак?": авторитетное игровое издание назвало лучшие игры поколения
18:10
Армия Азербайджана отвоевала новые территории в Нагорном Карабахе Видео
18:00
Выборы в США: Байдену по ошибке посчитали 100 тысяч лишних голосов​ Видео
17:55
"Мы нас*али в пиццу, жри, урод": украинская пиццерия влипла в громкий скандал
Реклама
17:53
Трамп назвал странным подсчет голосов в штатах демократов Видео
17:44
Клизма дымом и моча на вес золота: 5 жутких врачебных методов из прошлого Видео
17:40
Мы это любим: модные тренды, которые всегда будут горячими
17:32
Гороскоп на 5 ноября для всех: день гульни и тревожное предвидение Видео
17:22
Maruv снялась в клипе к русскому сериалу Перевал Дятлова Видео
17:20
В пяти городах Киевской области ограничили посещение школ Видео
17:09
Вопрос искусственной задолженности поставщиков газа перед "Нафтогазом" нужно срочно решить - Ассоциация
17:03
Опубликован рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Андроиде
17:00
Байден и Трамп бьются за президентство в Мичигане и Висконсине Видео
16:59
В штабе ООС назвали четыре новые точки разведения сил на Донбассе Видео
16:46
Между участницами Супер топ-модели вспыхнули чувства Фото
16:35
Евросоюз "ударил" по Лукашенко персональными санкциями Видео
16:35
КС вынес "приговор" земельной реформе: опубликован документ Видео
16:30
Кабмин из COVID-фонда выделил еще 1 миллиард: на что потратят деньги Видео
16:19
Эксперт рассказал об успехе Трампа и провале Байдена на выборах в США Видео
Реклама
16:18
Начались съемки 3 сезона сериала Чудотворцы
16:15
Финальная схватка Трампа и Байдена: что ждет США и Украину
16:07
Возможны четыре сценария ничьи между Трампом и Байденом - Bloomberg Видео
16:02
В Украину ворвался мощный антициклон​: где похолодает и пойдут дожди Видео
16:01
Врач предупредила о новом симптоме коронавируса
15:57
Шмыгаль оценил вероятность тотального локдауна и предупредил о "жестких мерах" Видео
15:56
Легкая запеканка из кабачков – рецепт с минимумом ингредиентов Видео
15:49
Как почистить золото дома: быстрые лайфхаки Видео
15:29
В Офисе Зеленского назвали причину увольнения Трофимова
15:22
Стали известны подробности новой части Resident Evil Видео
14:54
Карантин в Киеве: в столице "закручивают гайки" Видео
14:48
Парламент наносит удар по КСУ: в Раде объявили о новых инициативах Видео
14:45
Когда зимние каникулы в школе 2021: в Украине назвали новые даты Видео
14:35
Стал известен объем внутренней памяти Xbox Series S — хватит на пару Call of Duty
14:08
Маркив уже в Украине: сделал громкое заявление Видео
14:02
Депрессия: как справиться с опасным состоянием с помощью упражнений Видео
13:54
Hulu отменил сериал Касл-Рок после 2 успешных сезонов
13:49
Завтраки для эффективного похудения: топ-14 Видео
13:22
Болит горло: врачи рассказали о напитках, которые помогут вылечиться быстрее Видео
13:21
Из Офиса Зеленского "полетела голова"
Реклама
13:21
iPhone 12 mini ещё не вышел, а уже получил ограничение Видео
13:13
Киев на пороге красной зоны: в столице анонсировали ужесточение карантина Видео
13:02
Андреасян снова "наехал" на Зеленского из-за войны в Карабахе
12:58
Война за Нагорный Карабах: астролог назвал победителя
12:49
Телеведущий Нового обучился делать традиционную африканскую обувь
12:40
​Синоптик рассказал, какой будет зима в Украине Видео
12:34
Навальный рассказал о кошмаре Кремля Видео
12:21
Можно ли тренироваться во время простуды: врачи дали ответ Видео
12:18
У Байдена отреагировали на намерения Трампа добиться победы на выборах через суд Видео
12:17
Повышение акцизов на ТИЭНы даст госбюджету дополнительно 18,7 млрд грн – Институт Гейца
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять