Выборы в США: Байдену по ошибке посчитали 100 тысяч лишних голосов​

Джо Байдену по ошибке посчитали лишние голоса в Вирджинии.
Кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену по ошибке посчитали 100 тысяч лишних голосов на выборах в США в Вирджинии.
Как сообщает The Washington Post, несмотря на это, Байден лидирует в Вирджинии с отрывом в более чем 9%.
По данным СМИ, из-за математической ошибки в округе Фэрфакс утром посчитали лишних 100 тысяч голосов за Байдена. По словам представителя избирательной комиссии округа, ошибку обнаружили и исправили.
Победа в Вирджинии дает кандидату 13 голосов выборщиков.
По данным американского телеканала Fox News, по результатам обработки 87% бюллетеней, Байден набирает в Вирджинии 53,9% (2 319 709) голосов, а Трамп — 44,6% (1 921 900).
По последним данным, у Байдена 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Для победы нужно 270 голосов.
Действующий президент США Дональд Трамп на свей странице в Twitter прокомментировал промежуточные результаты выборов.
"Вчера вечером я лидировал, часто с большим отрывом, во многих ключевых штатах, которые почти во всех случаях контролируются и управляются демократами. Затем один за одним они стали волшебным образом исчезать после того, как были подсчитаны внезапные вбросы бюллетеней. Очень странно. А те, кто проводили экзитполы, представили все совершенно неправильно", - отметил Трамп.
При этом в штабе Байдена заявили, что именно он станет новым президентом США. В Демократической партии уверенны, что они одержали победу в одном из ключевых штатов - Висконсине. При этом утверждают, что Дональд Трамп будет требовать перерасчета голосов в Висконсине.
Отметим, по последним данным выборов президента в США, Байден вырвался вперед и лидирует с минимальным отрывом. Так, в стратегически значимых для победы на выборах президента США штатах Мичигане и Висконсине подсчитали уже 94 и 95% голосов избирателей.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.
Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:
- Выборы американского главы государства состоялись 3 ноября. Согласно обновляющимся в режиме реального времени данным подсчета голосов, в президентской гонке лидирует Джо Байден с результатом в 50,2% (224 голоса от выборщиков). У Трампа – 48, 3% (213 голосов выборщиков).
- Трамп получил преимущество в ряде ключевых штатов, однако расклад может измениться. Во многих штатах еще идет подсчет голосов, а миллионы граждан проголосовали по почте – бюллетени поступают в избирательные участки, что может значительно усилить позиции Байдена.
- Действующий президент Дональд Трамп уже успел объявить о своей победе на выборах и пообещал обратиться в Верховный суд в том случае, если в рамках избирательного процесса будут установлены нарушения.