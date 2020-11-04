Выборы в США: Байдену по ошибке посчитали 100 тысяч лишних голосов​

Байдену отдали лишних 100 тысяч голосов / Reuters

Кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену по ошибке посчитали 100 тысяч лишних голосов на выборах в США в Вирджинии.

Как сообщает The Washington Post, несмотря на это, Байден лидирует в Вирджинии с отрывом в более чем 9%.

По данным СМИ, из-за математической ошибки в округе Фэрфакс утром посчитали лишних 100 тысяч голосов за Байдена. По словам представителя избирательной комиссии округа, ошибку обнаружили и исправили.

Победа в Вирджинии дает кандидату 13 голосов выборщиков.​



По данным американского телеканала Fox News, по результатам обработки 87% бюллетеней, Байден набирает в Вирджинии 53,9% (2 319 709) голосов, а Трамп — 44,6% (1 921 900).

По последним данным, у Байдена 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Для победы нужно 270 голосов.

Действующий президент США Дональд Трамп на свей странице в Twitter прокомментировал промежуточные результаты выборов.

"Вчера вечером я лидировал, часто с большим отрывом, во многих ключевых штатах, которые почти во всех случаях контролируются и управляются демократами. Затем один за одним они стали волшебным образом исчезать после того, как были подсчитаны внезапные вбросы бюллетеней. Очень странно. А те, кто проводили экзитполы, представили все совершенно неправильно", - отметил Трамп.​

При этом в штабе Байдена заявили, что именно он станет новым президентом США. В Демократической партии уверенны, что они одержали победу в одном из ключевых штатов - Висконсине. При этом утверждают, что Дональд Трамп будет требовать перерасчета голосов в Висконсине.

Отметим, по последним данным выборов президента в США, Байден вырвался вперед и лидирует с минимальным отрывом. Так, в стратегически значимых для победы на выборах президента США штатах Мичигане и Висконсине подсчитали уже 94 и 95% голосов избирателей.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020 3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​ Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата. ​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря. Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени. По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса. После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров. Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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