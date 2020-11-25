Выборы в США: суд в Неваде признал демократа победителем

Байден получил шесть голосов от выборщиков штата Невада.
Верховный суд штата Невада признал победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.
Байден получил шесть голосов от выборщиков этого штата. Об этом пишет Associated Press.
Решение о победе Байдена единогласно приняли семь судей. В Неваде Байден обогнал действующего президента Дональда Трампа на 33 596 голосов избирателей. За демократа проголосовали 50,06% избирателей, за Трампа – 47,67%.
Судебный процесс в Неваде привлек особое внимание на фоне юридических усилий Республиканской партии штата и кампании Дональда Трампа предотвратить отправку бюллетеней для голосования по почте всеми зарегистрированными избирателями, а их начитывается 1,82 млн. Затем республиканцы пытались добиться прекращения подсчета 1,4 миллиона поданных голосов.
Читайте такжеБайден и руководство ЕС обсудили Украину: чего ожидать
Выборы в США – последние новости:
- Выборы американского главы государства состоялись 3 ноября. Согласно данным подсчета в режиме реального времени, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден – он получил 306 голосов выборщиков. Результат Трампа – 232 голоса выборщиков.
- Трамп лидировал в ключевых штатах, которые обеспечивают победу на выборах, однако при дальнейшем подсчете голосов на избирательные участки стали поступать бюллетени, присланные от проголосовавших по почте избирателей. После этого расклад изменился в пользу "демократа" Джо Байдена.
- Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате.
- Избирательная комиссия штата Мичиган также утвердила победу на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена – он получил 16 голосов выборщиков.
- Дональд Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, а сам победитель выборов огласил шесть кандидатов на ключевые должности в своей администрации.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.