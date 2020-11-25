Выборы в США: суд в Неваде признал демократа победителем

Джо Байден / Фото Reuters

Верховный суд штата Невада признал победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.

Байден получил шесть голосов от выборщиков этого штата. Об этом пишет Associated Press.

Решение о победе Байдена единогласно приняли семь судей. В Неваде Байден обогнал действующего президента Дональда Трампа на 33 596 голосов избирателей. За демократа проголосовали 50,06% избирателей, за Трампа – 47,67%.

Судебный процесс в Неваде привлек особое внимание на фоне юридических усилий Республиканской партии штата и кампании Дональда Трампа предотвратить отправку бюллетеней для голосования по почте всеми зарегистрированными избирателями, а их начитывается 1,82 млн. Затем республиканцы пытались добиться прекращения подсчета 1,4 миллиона поданных голосов.

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Выборы в США – последние новости:

Выборы американского главы государства состоялись 3 ноября. Согласно данным подсчета в режиме реального времени, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден – он получил 306 голосов выборщиков. Результат Трампа – 232 голоса выборщиков.

foxnews.com

Трамп лидировал в ключевых штатах, которые обеспечивают победу на выборах, однако при дальнейшем подсчете голосов на избирательные участки стали поступать бюллетени, присланные от проголосовавших по почте избирателей. После этого расклад изменился в пользу "демократа" Джо Байдена.

Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате.

Избирательная комиссия штата Мичиган также утвердила победу на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена – он получил 16 голосов выборщиков.

Дональд Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, а сам победитель выборов огласил шесть кандидатов на ключевые должности в своей администрации.